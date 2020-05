W Singapurze 465 nowych zakażeń koronawirusem, na Filipinach - ponad 200 i 4 ofiary tajfunu

W Singapurze odnotowano 465 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał w sobotę resort zdrowia tego miasta państwa. W Indonezji potwierdzono ponad 500 infekcji, a na Filipinach 214; ponadto 4 osoby zginęły w wyniku tajfunu na wschodzie kraju.

Po ogłoszeniu w sobotę przez Singapur najnowszych danych liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 od początku epidemii wzrosła tam do 27356, czyli najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej.

W Indonezji odnotowano tego dnia 529 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło liczbę zakażonych do 17025 - przekazał przedstawiciel ministerstwa zdrowia tego kraju. 13 kolejnych osób zmarło, przez co liczba ofiar śmiertelnych związanych z Covid-19 wzrosła do 1089. Liczba zgonów jest więc tu największa wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Na Filipinach ogólny bilans stwierdzonych infekcji wzrósł do 12305, z których większość przypada na stołeczną Manilę - podał filipiński resort zdrowia. 817 osób zarażonych zmarło. Do tej pory 101 pacjentów wyzdrowiało, zwiększając liczbę osób, które pokonały Covid-19 od początku epidemii do 2561.

Jak podaje Reuters, w sobotę na Filipinach zaczęto łagodzić ograniczenia związane z epidemią koronawirusa w stolicy i w innych dużych miastach, żeby powoli rozruszać gospodarkę zamrożoną z powodu kwarantanny.

Tymczasem cztery osoby zginęły, a 25 odniosło obrażenia w wyniku tajfunu Vongfong, który uderzył we wschodnie wyspy w czwartek i osłabł do silnej burzy tropikalnej. Żywioł ma dalej słabnąć i kierować się w stronę japońskiej Okinawy.

Według służb ds. skutków katastrof przed nadejściem tajfunu ewakuowano dziesiątki tysięcy osób. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w schronach ewakuacyjnych umieszczano o połowę mniej ludzi, tak aby znajdowali się w odległości co najmniej 1 metra od siebie. Ewakuowani byli również zobowiązani do noszenia przez cały czas maseczek.

Tymczasem w sąsiedniej Malezji stwierdzono w sobotę zaledwie 17 nowych zakażeń, co zwiększyło ogólny bilans infekcji do 6872; zmarła jedna osoba, w związku z czym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w tym kraju do 113.

W Tajlandii nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia, ani zgonu w związku z Covid-19.

Według najnowszego zestawienia Reutera z soboty rano od wybuchu pandemii zakażonych zostało 4,55 mln ludzi w ok. 210 krajach na świecie, ponad 306 tys. zmarło.