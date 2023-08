W sprawie Chin banki nie nadążaja za biznesem

Waszyngton i Pekin konsekwentnie utrudniają sobie życie. Obie gospodarcze potęgi stawiają na niezależność, a ostateczne rozdzielenie wydaje się kwestią czasu.

Prezydent Biden wprowadził 9 sierpnia kolejne ograniczenia w handlu z Chinami wycelowane w strategiczne branże nowoczesnej gospodarki. Jednocześnie amerykańsko-chińska wymiana handlowa bije kolejne rekordy.

Z drugiej strony daje się zauważyć silny spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ChRL, a opinie w środowisku biznesowym na temat przyszłości wymiany handlowej i współpracy gospodarczej są podzielone.

Banki i Wall Street nadal widzą w Chinach jeden z motorów rozwoju światowej gospodarki. Wśród przedsiębiorców widać rosnącą ostrożność.

Prezydenckie rozporządzenie wykonawcze (executive order) wprowadziło kolejne ograniczenia dla amerykańskich inwestycji w Chinach, Hongkongu i Makau. Restrykcje dotyczą, co nie jest zaskoczeniem, półprzewodników, sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych. Osoby prywatne i prawne z USA nie mogą dokonywać w tych branżach „pewnych transakcji”, a o innych muszą powiadamiać Departament Skarbu.

Waszyngton coraz skuteczniej utrudnia interesy, ale amerykańsko-chińska wymiana wciąż rośnie

Taki dobór restrykcji nie jest niczym nowym. Administracja Bidena kontynuuje politykę Donalda Trumpa, cały czas ją udoskonalając. Część restrykcji, zwłaszcza czarna lista chińskich przedsiębiorstw, została ograniczona, by wkrótce potem zostać rozszerzona i doprecyzowana.

Czarna lista tworzona przez Departament Skarbu obejmuje podmioty uznane za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, łamiące sankcje itd. Amerykańscy obywatele i osoby prawne mają zakaz prowadzenia interesów z firmami z listy. Ogólny trend to uderzenie w podmioty związane z chińskimi siłami zbrojnymi i służbami, a przede wszystkim uznane za strategicznie ważne branże półprzewodników, sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych.

Jednak mimo trwającego od 2017 r. sporu handlowego dwustronna wymiana cały czas rośnie i w ubiegłym roku osiągnęła rekordową wartość 690 mld dolarów. Czyżby zatem polityka dwóch kolejnych waszyngtońskich administracji zakończyła się fiaskiem? Zależy, z której strony spojrzeć. Na pewno nie udało się osiągnąć stawianych przez administrację Trumpa celów w postaci zwiększonego importu przez Chiny konkretnych produktów, jak nośniki energii czy części samochodowe.

Jednak mimo wzrostu wartości dwustronnej wymiany handlowej, Chiny i USA stają się dla siebie mniej istotnymi partnerami. W 2014 r. Chiny odpowiadały za 3,7 proc. amerykańskiego importu i eksportu. W 2022 r. było to już 3 proc.

Peterson Institute for International Economy (PIIE) przeprowadził ciekawą analizę kontrfaktyczną, czyli badanie z zakresu „co by było, gdyby”. Opierając się na trendach sprzed 2017 r., ekonomiści Instytutu spróbowali policzyć, jak mógłby się rozwijać amerykański eksport do Chin, gdyby nie wojna handlowa i następujące po niej porozumienia. Okazało się, że chiński import z USA mógłby być w 2022 r. nawet o 1/3 większy.

Jak widać decyzje administracji Trumpa mogły nawet przynieść rezultaty odwrotne do zamierzonych. Osobną kwestią pozostaje, oprócz prawdziwości wyliczeń PIIE, czy Pekin kiedykolwiek zamierzał wywiązać się ze zobowiązań do zwiększenia importu z USA. Administracja Bidena przyjęła inną postawę - uderzyć Chiny tam, gdzie zaboli najbardziej, zmniejszyć ich rolę w amerykańskim handlu i stworzyć bezpieczne łańcuchy dostaw.

Zagraniczne inwestycje w Chinach w rekordowym dołku. Katalizatorem jest polityka chińskich władz wobec Rosji

Handel rośnie, ale gdzie indziej zachodzą niepokojące zmiany. W drugim kwartale br. wartość nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Chinach osiągnęła rekordowo niski poziom 4,9 mld dolarów. To najmniej od 1998 r., kiedy zaczęto publikować dane na ten temat.

Przez ćwierć wieku BIZ miały swoje wzloty i upadki, jednak takiego spustoszenia nie poczyniły ani wojna handlowa, ani pierwsze miesiące pandemii. Najłatwiej zauważalną przyczyną zmian stała się rosyjska inwazja na Ukrainę i co najmniej dwuznaczna postawa Pekinu wobec wojny. W pierwszym kwartale ub.r. wartość nowych BIZ w Chinach wyniosła nieco ponad 100 mld dolarów, potem był już tylko spadek.

Wojna zdaje się być raczej katalizatorem niż główną przyczyną. Zagraniczne przedsiębiorstwa stawały się powoli coraz bardziej sceptyczne wobec Chin. Sekwencja wydarzeń obejmuje kolejno: zdławienie autonomii Hongkongu, atak na BigTechy i ogólnie zacieśnianie kontroli państwa nad gospodarką, politykę „zero Covid”, kryzys na rynku nieruchomości, a ostatnio bardzo nierównomierne postpandemiczne ożywienie gospodarcze.

W ostatnich tygodniach dołączyło do tego niejasne nowe prawo antyszpiegowskie i „decoupling” (rozdzielenie, rozłączenie) Chin z zagranicznymi, głównie amerykańskimi firmami konsultingowymi. Bez ich usług wiele nowych inwestycji byłoby robionych „w ciemno”, a to bardzo studzi zapał potencjalnych inwestorów.

Pekin właściwie zawsze zachęcał zagranicznych przedsiębiorców, by w swoich zakładach na terenie Chin zakładali komórki Komunistycznej Partii Chin. Spotykało się to z aprobatą z prostego względu - dzięki partyjnym kontaktom wiele spraw dawało załatwić się łatwiej i szybciej.

Partia chce kierować firmą. Upolitycznienie życia gospodarczego odstrasza inwestorów

Jednak jak podaje Economist, pod rządami Xi Jinpinga zakładowe struktury KPCh zaczęły być traktowane jako obowiązkowe, a one same zaczęły dążyć do przejęcia kontroli nad firmami.

Serwis pracy Yingjieshang zauważył w ubiegłym roku, że chińscy przedsiębiorcy prywatni coraz chętniej zatrudniają absolwentów studiów nad marksizmem i myślą Xi Jinpinga, ich zadaniem jest tłumaczenie aktualnej linii przewodniej Partii i jej znaczenia dla biznesu.

Wraz z tym przyszły eksperymenty z nowymi formami kapitalizmu państwowego. Władze przyznały priorytet przedsiębiorstwom państwowym, a kontrolę nad prywatnym kapitałem zaczęły zdobywać poprzez tworzenie różnorodnych podmiotów wykupujących „złote akcje”.

Ubocznym skutkiem zawirowań w Chinach są zmiany na rynku ubezpieczeń. Według The Wall Street Journal liczba firm oferujących polisy na wypadek „ryzyka politycznego” w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spadła z ponad 60 do 4-5. Mniejsza możliwość ubezpieczenia się to kolejny czynnik brany pod uwagę przez przedsiębiorców.

Pekin nie wydaje się przesadnie zmartwiony odpływem inwestycji. Są ważniejsze problemy, poza tym szybki rozwój gospodarczy przestał być priorytetem. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo władzy KPCh.

Do tego, jak zwraca uwagę ekonomista Michael Pettis, Chiny nie potrzebują już tak dużego napływu obcego kapitału jak kiedyś. Wręcz przeciwnie, same stały się eksporterem kapitału. Spadło też prawdopodobieństwo, że zagraniczne firmy wniosą potrzebne technologie. Chińczycy sami na tym polu poczynili znaczne postępy, a dostęp do tych technologii, którymi są najbardziej zainteresowani, został w ostatnich latach ograniczony.

Finansiści swoje, biznes swoje. Trudno porzucić strategie, które przez tyle lat przynosiły zyski

Jak już wspomniano, Wall Street i wielkie banki zachowują dość duży optymizm względem Chin. Jednak nawet w tej grupie zdania są podzielone. Morgan Stanley i J.P. Morgan widzą dla Azji dużo lepsze prognozy gospodarcze niż dla Europy i USA, które ich zdaniem może dotknąć recesja. Citibank również stawia na Azję, jednak jako motory wzrostu widzi tam nie Chiny, a Indie, Indonezję, Tajlandię i Filipiny.

Z kolei postawa biznesu jest znacznie bardziej sceptyczna. Według raportu Europejskiej Izby Handlu w Chinach aż 53 proc. europejskich firm nie planuje w 2023 r. zwiększyć swojej obecności na chińskim rynku. To wzrost o 15 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podobny trend widać wśród przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańska Izba Handlu w Chinach i Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JAXTRA) opublikowały dane porównawcze dla lat 2017 i 2023. W przypadku firm amerykańskich odsetek planujących zwiększyć swoją obecność w Chinach zmalał z 54 do 45 proc. Dla japońskich przedsiębiorstw to odpowiednio 48 i 33 proc.

Michael Pettis tłumaczy te różnice między finansistami a przedsiębiorcami inercją tych pierwszych. Trudno porzucić strategie, które przez tyle lat przynosiły bardzo duże zyski. Tymczasem drogi Chin i świata zachodniego powoli się rozchodzą. Jak zauważa dziennik Japan Times, ten termin zdaje się dużo lepiej opisywać zachodzące zmiany niż budzący wiele kontrowersji decoupling czy de-risking.

