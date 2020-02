W środę spotkanie światowych mocarstw w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem

Przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin, UE i Iranu spotkają się w środę w Wiedniu, żeby rozmawiać na temat możliwości utrzymania porozumienia nuklearnego z 2015 roku - poinformowała w poniedziałek unijna dyplomacja.

Ze strony UE w spotkaniu wspólnej komisji dotyczącej porozumienia nuklearnego weźmie udział wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych Josep Borrell.

Francja, Niemcy i Wielka Brytania uruchomiły 14 stycznia mechanizm rozstrzygania sporów w ramach porozumienia nuklearnego z Iranem, który może doprowadzić do nałożenia sankcji na ten kraj za łamanie postanowień umowy. Proces ten nadzoruje szef dyplomacji UE.

Iran ogłosił na początku roku, że nie będzie już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej. USA wycofały się z porozumienia, ale UE stara się robić wszystko, by doprowadzić do jego utrzymania. Celem porozumienia jest ograniczenie programu nuklearnego Iranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych.

Zadaniem wspólnej komisji, która spotka się w Wiedniu będzie rozwiązanie problemu z wykorzystaniem właśnie mechanizmu rozstrzygania sporów. Jeśli się to nie uda sprawa trafi do Rady Bezpieczeństwa ONZ, która może na swoim poziom zdecydować o przywróceniu sankcji na Iran. W takim przypadku UE ponownie wprowadziłaby swoje restrykcje, które były zawieszone lub zniesione po zawarciu umowy nuklearnej.

Borrell zapowiadał na początku tego miesiąca podczas wizyty w Teheranie, że UE wydłuży na czas nieokreślony rozwiązanie sporu w ramach wspólnej komisji, tak by uniknąć przekazania tej sprawy do RB ONZ.

Prezydent Donald Trump wycofał USA z paktu nuklearnego z Iranem w 2018 roku. Waszyngton nałożył przy tym ponownie sankcje na Teheran i zagroził retorsjami wszystkim krajom oraz podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować.

Iran ze swej strony zawiesił przestrzeganie niektórych zobowiązań wynikających z umowy nuklearnej już w maju 2018 roku. Zapowiedział też wtedy, że jeśli pozostałe strony umowy nie podejmą kroków chroniących jego gospodarkę przed skutkami amerykańskich sankcji, to w ciągu 60 dni wznowi wzbogacanie uranu. 5 stycznia 2020 roku Iran ogłosił, że nie będzie się dłużej stosował do ograniczeń, wynikających z porozumienia nuklearnego.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka