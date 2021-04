W strategicznej branży Chiny i USA gonią Koreę i Tajwan. Bez efektów

Zarówno projektowanie, jak i produkcja półprzewodników i układów scalonych stała się w erze cyfrowych gospodarek zagadnieniem strategicznym. Zdobycie niezależności na tym polu jest jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiły przed sobą Chiny pod rządami Xi Jinpinga. Nie chcą im ustąpić Stany Zjednoczone zapowiadając odbudowę mocy produkcyjnych. Rywalizujące mocarstwa są zależne od mniejszych graczy.

Japońska konkurencja nie śpi

Tej batalii Chiny chyba nie wygrają

Obecnie najbardziej zaawansowane układy scalone są wytwarzane w technologii 5 i 7 nanometrów. Liderami produkcji tak zaawansowanych mikroczipów są oczywiście Samsung i TSMC.Jednak Japończycy planują posunąć miniaturyzację jeszcze dalej. New Energy and Industrial Technology Organization (NEDO) wspierana przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) planują opracowanie rozwiązań umożliwiających produkcję układów scalonych w technologii 2 nanometrów i mniej. NEDO chce powołać w tym celu Konsorcjum Technologii Produkcji Zaawansowanych Półprzewodników, w którego skład mają wejść między innymi Tokyo Electron, Screen Holdings, Canon i nieujawniony jeszcze zagraniczny producent, którym prawie na pewno będzie TSMC. Tajwańska firma podobno rozpoczęła prace nad technologią 2 nanometrów już w roku 2019.Wyraźnie widać tutaj odmienne niż w przypadku USA i Chin podejście Japonii do produkcji układów scalonych. Tokio uznało budowę własnych całościowych zdolności wytwórczych za zbyt kosztowne i ryzykowne. Zamiast tego stawia na zabezpieczenie dostarczania układów scalonych najnowszej generacji i tworzenie stabilnych, wielostronnych sieci dostaw.Preferowanym partnerem jest TSMC, którego do inwestowania w Japonii usilnie zachęca METI. Wedle nieoficjalnych informacji, tajwańska firma planuje stworzyć w Kraju Kwitnącej Wiśni nowe centrum badawczo-rozwojowe. Można więc śmiało przypuścić, że prowadzone tam prace będą koncentrować się na najnowocześniejszej technologii 2 nanometrów.Niewątpliwym atutem Japończyków jest mocna pozycja w łańcuchu kluczowych dostaw dla producentów mikroczipów. Tokyo Electron kontroluje 85 proc. globalnej produkcji powłok fotolitograficznych i jest również w czołówce światowych dostawców sprzętu do ich wytrawiania. Z kolei Screen Holdings należy do wiodących producentów sprzętu do czyszczenia wafli krzemowych i jest jednym z nielicznych dostawców powlekaczy.W efekcie amerykańskich obostrzeń czasów Trumpa Chiny zostały odcięte od możliwości kupna maszyn pozwalających na produkcję najbardziej zaawansowanych układów scalonych w technologii 5 i 7 nanometrów. Chiny starają się więc budować własne zdolności na tym polu.W ubiegłym roku Instytut Nanotechnologii i Nano-bioniki z Suzhou dokonał dużych postępów w dziedzinie ultraprecyzyjnej litografii laserowej pozwalającej na produkcję mikroczipów w technologii 5 nanometrów. Niemniej dalszy rozwój krajowych rozwiązań i dogonienie zachodnich producentów sprzętu do wytwarzania układów scalonych takich jak holenderski ASML wymagać będzie wielu lat i olbrzymich nakładów.Na przykładzie półprzewodników doskonale widać, jak daleko zaszła globalizacja ze wszystkimi swoimi konsekwencjami. Wspomniany już raport IC Insights w ogóle nie bierze pod uwagę uruchomienia produkcji układów scalonych przez Japonię, zaś państwa Unii Europejskiej są wspomniane ogólnikowo.Z drugiej strony wytwarzanie najbardziej zaawansowanych mikroczipów bez dostępu do japońskiej, europejskiej i amerykańskiej technologii jest niemożliwe, nawet dla Samsunga i TSMC. Jak zauważa na łamach Asia Times Scott Foster z firmy analitycznej LightStream Research, wskutek nagminnej kradzieży własności intelektualnej Chiny już dawno same odcięły się od międzynarodowej współpracy w kluczowej obecnie dziedzinie półprzewodników. Polityka Xi Jinpinga jedynie pogłębia ten stan i jest bardzo prawdopodobne, że mimo poczynionych w ostatnich latach postępów, Chińczycy nie będą w stanie dogonić światowych liderów.