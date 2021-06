W światowych mediach o innowacyjnej Polsce i pomysłach na wychodzenie z pandemii Covid-19

W ponad 50 mediach na świecie ukażą się w najbliższy weekend teksty o innowacyjnej Polsce i o pomysłach na wychodzenie z pandemii. Teksty autorstwa polskiego premiera, prezesa NBP, historyków i innych intelektualistów ukażą się w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu".

Teksty trafiły do ponad 50 redakcji na całym świecie i w najbliższych dniach będą publikowane m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rosji, ale też w bardziej egzotycznych krajach, jak Wenezuela, Kuwejt czy Singapur - informuje PAP Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów (INM), inicjator i organizator "Opowiadamy Polskę światu".

"Redakcje zagraniczne pytają nas, jak Polska wychodzi z pandemii, czy to, że mamy własną walutę - złotego, a nie euro, ułatwia nam stabilizację gospodarki i powrót na ścieżkę wzrostu, jak osiągnąć takie wyniki, jakimi dziś może poszczycić się Polska. Odpowiadamy najlepszymi piórami, ale też sporo tym razem piszemy o wynalazcach, polskich innowatorach, uświadamiamy światu, jak wiele jest +polskości+ w przedmiotach, których świat używa na co dzień" - wskazuje Mistewicz.

W tej odsłonie globalnego projektu INM Polskę przedstawiają czytelnikom premier Mateusz Morawiecki, prezes NBP prof. Adam Glapiński, szef IPN dr Jarosław Szarek, były prezes PAN prof. Michał Kleiber, szef polskiej misji przy OECD prof. Aleksander Surdej, popularyzatorzy nauki Marcin Jakubowski i Andrzej Krajewski oraz ekonomista William A. Allen.

"Pandemia koronawirusa naprawdę mogła nas cofnąć w rozwoju do lat 90. XX wieku. Wystarczy spojrzeć na fatalne dane gospodarcze niektórych krajów - także w Europie - by zobaczyć, że czarny scenariusz nie był tylko fantazją z filmu katastroficznego. Tak się jednak nie stało, i to dlatego, że dziś, w przeciwieństwie do lat 90., Polacy mogli liczyć na państwo aktywnie włączające się w organizację pomocy wszystkim, którzy tego potrzebowali - podkreśla Morawiecki. - Bezprecedensowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej pozwoliło nam wyhamować katastrofalne konsekwencje kryzysu Covid-19 i zatrzymać spadek PKB za rok 2020 na poziomie poniżej 3 proc., co było trzecim najlepszym wynikiem w Europie, a w grupie dużych państw powyżej 10 mln mieszkańców nie mieliśmy konkurencji. Jeszcze większy sukces to utrzymanie bezrobocia na poziomie w okolicach 3 proc. - i tu już mamy absolutnie najlepszy wynik w Unii Europejskiej".

Premier wskazuje, że "kryzys, z którego nie wyciągniemy wniosków, to katastrofa". "Ale kryzys, który jest prawidłowo odczytany i zrozumiany, to nie tylko szansa, ale też akcelerator zmiany - tak można streścić myśl, która stoi u podstaw Polskiego Ładu (...). Cele Polskiego Ładu obejmują nie tylko odbudowę po pandemii, ale także przebudowę systemu gospodarczo-społecznego, aby był bardziej odporny na następne kryzysy, bardziej sprawiedliwy, pozwolił Polsce wejść na nowy poziom rozwoju" - tłumaczy.

Nie byłoby to możliwe bez ścisłej i efektywnej współpracy instytucji odpowiedzialnych za Polskę, w tym banku centralnego. "Bank centralny dowiódł swojej skuteczności w ograniczaniu skutków ekonomicznych pandemii i dowiedzie jej ponownie, prowadząc roztropną politykę przywracania gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej (...). Właśnie po to mamy własną walutę, polskiego złotego, by mieć możliwość prowadzenia niezależnej i autonomicznej polityki pieniężnej, która jest dla nas ważnym amortyzatorem szoków" - pisze prezes NBP prof. Glapiński.

Jako bank centralny NBP jest kustoszem majątku narodowego w postaci aktywów rezerwowych, których wartość przekracza 130 mld euro. W latach 2018-2019 NBP zakupił 125,7 ton złota, zwiększając swój zasób kruszcu do 228,7 ton, czyli do ok. 8 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych. To jeden z filarów dających gwarancję polskiego rozwoju, o czym pisze William A. Allen, ekonomista National Institute of Economic and Social Research w Londynie, w latach 1972-2004 pracownik Banku Anglii. "Posiadanie przez NBP rezerw w złocie - o wartości jednej czwartej rocznego PKB - podnosi wiarygodność międzynarodową Polski oraz obniża koszty prywatnych pożyczek zagranicznych" - tłumaczy Allen.

Według ambasadora RP przy OECD prof. Aleksandra Surdeja "Polacy rozumieją, że innowacje - nowe idee, odkrycia i wynalazki - z czasem przekładają się na nowe produkty i usługi, na wzrost produktywności i w rezultacie na poprawę warunków życia ludzi". "W państwach OECD innowacje są zjawiskiem powszechnym. Innowacje globalne, przełomowe są czymś rzadkim, lecz gdy się już pojawiają, tak jak elektryczność czy internet, tworzą przesłanki do kolejnych, niekiedy nieoczekiwanych innowacji" - wskazuje.

Prezes IPN Jarosław Szarek wylicza polskich odkrywców, innowatorów, wynalazców. "Dzięki Polakom rozwinęła się elektronika, chemia, przemysł lotniczy. Polacy skonstruowali ręczne wykrywacze min i rozszyfrowali niemiecką Enigmę, dzięki czemu szybciej skończyła się II wojna światowa" - wskazuje dr Szarek w tekście "Polscy innowatorzy zmienili świat".

"Gdy na początku lat 80. XX wieku cały świat patrzył na zmagania +Solidarności+ w Polsce, a na czołówkach gazet pojawiało się imię Jana Pawła II, tylko nieliczni wiedzieli, że 90 proc. produkcji stali nierdzewnej, z którą na co dzień styka się niemal każdy, nawet we własnej kuchni, powstaje z wykorzystaniem technologii opracowanych przez mieszkającego w Stanach Zjednoczonych polskiego inżyniera Tadeusza Sendzimira, nazywanego +Edisonem metalurgii+" - przypomina prezes IPN.

150 lat temu urodził się Henryk Arctowski, pionier ochrony ekologicznej stref polarnych - zauważa prof. Kleiber, były szef PAN, a obecnie redaktor naczelny magazynu "Wszystko Co Najważniejsze". W tekście "Na pierwszym miejscu: ekologia planety" zwraca uwagę, że "całoroczne stacje naukowo-badawcze w Antarktyce posiada zaledwie 20 państw, mających w ten sposób dostęp do tego największego naturalnego +laboratorium przyrody+, możliwość prowadzenia ambitnych programów badawczych i współpracy międzynarodowej (...)". Jak akcentuje, Arktyka, gdzie "polscy naukowcy byli pionierami badań", "jest jednym z najważniejszych rejonów badań nad zmianami ekologicznymi planety".

"Opowiadamy o Polsce tak, jak ją czujemy, i tak, jak czujemy, że może zaciekawić ona odbiorców w innych krajach. Dzieje się to, co warto podkreślić, bez płatnych reklam, bez materiałów promocyjnych, lecz w wyniku współpracy między redakcjami i dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskiej dyplomacji publicznej i naszych partnerów" - mówi szef działu projektów międzynarodowych INM Michał Kłosowski.

Wcześniejsze edycje "Opowiadamy Polskę światu" związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu w Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia '70 czy urodzin św. Jana Pawła II. Do ponad miliarda odbiorców dotarły teksty na 40-lecie "Solidarności" opublikowane w 38 krajach. Ostatnio z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja teksty o "polskiej duszy" opublikowały tytuły w 62 krajach, w 22 językach.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej.

Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.