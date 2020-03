W Szwajcarii ponad 8 tys. zakażonych, w Austrii przeszło 3,6 tys. przypadków

Resort zdrowia Szwajcarii poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o sześć, do 66, a zainfekowanych koronawirusem zostało już 8060 osób. W Austrii zidentyfikowano 3611 przypadków zakażenia; 16 osób zmarło – podało w poniedziałek ministerstwo spraw socjalnych tego kraju.

Liczba zdiagnozowanych przypadków Covid-19 w Szwajcarii wzrosła od niedzieli do poniedziałku w południe o 1046. Przeciętny wiek zarażonych w tym kraju wynosi 51 lat. Średni wiek osób zmarłych w wyniku zakażenia Covid-19 to 85 lat.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, na terenie Szwajcarii obowiązuje stan nadzwyczajny. Można wychodzić na zewnątrz tylko na niezbędne zakupy, do lekarza, udzielenia pomocy lub kiedy pracy nie można wykonywać zdalnie pozostając w domu. Oprócz sklepów spożywczych i supermarketów zamknięte są wszystkie placówki handlowe i restauracje.

W Austrii ministerstwo spraw socjalnych poinformowało o przeprowadzeniu dotychczas 23 429 testów na obecność Covid-19, w tym 2061 w ciągu ostatnich 24 godzin.

Na terenie całego kraju obowiązuje ograniczony zakaz wychodzenia z domu. Wyjście na zewnątrz jest dozwolone w przypadku pójścia do pracy, udania się na zakupy lub w celu pomocy innym. Dozwolone jest także spacerowanie, ale tylko w pojedynkę lub z członkami rodziny. Większość lokali, w tym restauracje, pozostaje zamkniętych.

Jak informują austriackie media do niedzieli do organów porządkowych wpłynęło 2893 skarg na złamanie wprowadzonych przepisów. Za niestosowanie się do nich, Austriakom grozi kara do 3600 euro.

Łukasz Grajewski