W Turcji najwyższa od wybuchu pandemii liczba nowych zakażeń - 54 740

W Turcji odnotowano w ciągu ostatniej doby 54 740 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; to najwyższa dobowa liczba infekcji od początku pandemii - wynika z opublikowanych w środę danych ministerstwa zdrowia tego kraju.

Do tej pory zdiagnozowano w kraju 3 633 925 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba zgonów w związku z Covid-19 wzrosła o 276, do 32 943. Jest to również najwyższy dobowy bilans ofiar śmiertelnych w Turcji od wybuchu epidemii koronawirusa.

W zeszłym tygodniu prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił zaostrzenie restrykcji w związku z epidemią, w tym powrót do pełnego, ogólnokrajowego lockdownu w czasie weekendów podczas rozpoczynającego się 13 kwietnia ramadanu - świętego dla muzułmanów miesiąca postu.

W liczącej 85 milionów mieszkańców Turcji podano dotąd 17,97 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19. Od 14 stycznia, kiedy to rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania szczepień, pierwszą dawkę otrzymało ok. 10,55 mln osób.

W Turcji szczepi się preparatem chińskiej firmy Sinovac Biotech Ltd oraz produktem amerykańskiego Pfizera i niemieckiego BioNTech.