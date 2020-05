W Turcji podczas trzydniowego Id al-Fitr obowiązuje całodobowa godzina policyjna

W Turcji w niedzielę rozpoczyna się Święto Przerwania Postu czyli Id al-Fitr. W tym roku towarzyszy mu całodobowa godzina policyjna, co oznacza, że Turcy, którzy zwykle w czasie Id odbywają rodzinne wizyty połączone z biesiadami, pozostaną w domach.

Na tureckich ulicach nie będzie też widać dzieci, które tradycyjnie podczas tzw. Słodkiego Bayramu (tak też określa się Id w Turcji), pukają do drzwi swoich sąsiadów prosząc o cukierki lub niewielkie kieszonkowe.

W kraju nie odbędą się również wspólne modlitwy w meczetach.

Do pozostania w domach zachęcił Turków w sobotę Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który w swoim świątecznym przemówieniu, powiedział: "Życzę Wam błogosławionego Id al-Fitr. Wszyscy chcielibyśmy w tym czasie być z naszymi najbliższymi, tak jak w poprzednich latach. Niestety, z powodu pandemii, która panuje na świecie, będziemy musieli spędzić te święta we własnych domach."

Erodgan nawoływał też do noszenia masek i surowego przestrzegania obowiązujących w czasie walki z koronawirusem zasad higieny.

Całodobowa godzina policyjna rozpoczęła się w Turcji już w nocy z piątku na sobotę, i będzie trwała do północy we wtorek. W całym kraju w tym czasie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, poza sytuacjami, kiedy będzie to całkowiecie konieczne.

Od niedzieli do wtorku zamknięte będą wszystkie supermarkety, sklepy spożywcze oraz rzeźnie. Otwarte pozostają tylko piekarnie.

Prezydent Turcji zapowiedział, że w czerwcu w kraju rozpocznie się stopniowy proces łagodzenia restrykcji wprowadzonych z powodu pandemii.

Tuż po zakończeniu Id, 29 maja, zostaną otwarte niektóre meczety. Będą się w nich odbywać jednak tylko dwie, z tradycyjnych pięciu, modlitw dziennie. Mają one być krótkie, a wierni są zobowiązani do noszenia masek i zachowywania społecznego dystansu. Piątkowe modlitwy będą się odbywać tylko na zewnątrz meczetów.

Id al-Fitr czyli świętowanie końca Ramadanu to zwykle święto podczas, którego wielu Turków podróżuje do swoich rodzinnych miast, aby spędzić je w gronie najbliższych. Jego istotą jest okazanie sobie wzajemnego szacunku, odnowienie więzi z najbliższymi, oraz dzielenie się z potrzebującymi.

W przeddzień święta Turcy odwiedzają groby bliskich, przynosząc im kwiaty oraz odmawiając specjalną modlitwę nad ich mogiłami. W pierwszy dzień Id rodzina powinna wspólnie zasiąść do uroczystego śniadania, po którym ojcowie zabierają synów na modlitwę do meczetu.

W Turcji do tej pory stwierdzono 155688 przypadków zakażenia. 4308 osób zmarło.

Całkowite godziny policyjne wprowadzane na czas weekendów stały się normą w wielu tureckich miastach ale nigdy dotąd nie poddano takiemu ograniczeniu całego kraju.

Ramadan to dziewiąty miesiąc muzułmańskiego roku księżycowego, w trakcie którego na pamiątkę objawienia Mahometowi Koranu wyznawcy zobowiązani są do niepicia i niespożywania pokarmów od wschodu do zachodu słońca.

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy