W tym kraju część dochodów z wymiany walut będzie zamrażanych w bankach

Indonezja zobowiązuje eksporterów towarów do zatrzymywania części dochodów z wymiany walut od 1 sierpnia 2023 roku. Posunięcie to ma na celu poprawę podaży walut obcych w kraju.

Eksporterzy zasobów naturalnych i ich pochodnych muszą przechowywać co najmniej 30 procent swoich dochodów o wartości co najmniej 250 000 dolarów w lokalnych bankach przez trzy miesiące. Eksporterzy towarów w Indonezji, w tym eksporterzy węgla, wyrazili zaniepokojenie nową zasadą. Indonezja zamierza wyprodukować 694 mln ton węgla w 2023 roku, co oznacza wzrost z 687 mln ton w roku ubiegłym.