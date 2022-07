W Unii Europejskiej nie zabraknie żywności z powodu ataku Rosji na Ukrainę

W Unii Europejskiej nie zabraknie żywności z powodu agresji Rosji na Ukrainę – powiedział dziennikarzom w Brukseli wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Ryszard Bartosik uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu ministrów rolnictwa państw UE.

- W Unii Europejskiej niedoboru żywności nie będzie, nie będzie braku żywności w Polsce. Mamy nadwyżki żywności. Natomiast jeśli chodzi o Afrykę Północną, takie problemy mogą wystąpić. To może mieć swoje konsekwencje, jeśli chodzi o migrację ludności w dłuższej perspektywie - powiedział.

Dodał, że dlatego ważne jest, aby wywieźć zboże z Ukrainy.

- Jest to ok. 18 mln ton - wskazał.

Przyznał, że odpowiedź na pytanie, czy będzie to możliwe, jest bardzo trudna.

- Będzie to zależało od sytuacji wojennej. Jeśli nie zostanie to wyeksportowane drogą morską, to będzie to bardzo trudne - zaznaczył.

Rozmowy dotyczyły też rozporządzenia ws. ograniczenia środków ochrony roślin.

- Polska jak wiele innych krajów ma dość sceptyczne i negatywne stanowisko ws. tego rozporządzenia. Uważamy, że należy wprowadzać środki ochrony roślin nowej generacji, biologiczne, należy wycofywać te, które najbardziej szkodzą ludziom. Natomiast należy to robić bardzo ostrożnie i dostosowując do możliwości poszczególnych krajów, a w kontekście wojny na Ukrainie tak wprowadzać tego typu przepisy, aby nie spowodowały zmniejszenia produkcji żywności - wyjaśnił.

Dodał też, rozmowy dotyczyły m.in. krajowych planów strategicznych w kwestii rolnictwa.

- Polska jest jednym z pierwszych krajów, które ten plan złożyły. Czekamy teraz na ostateczne zatwierdzenie ze strony Komisji Europejskiej - powiedział, podkreślając, że Polska bardzo na to liczy, bo chcemy, aby rolnicy znali ostateczny kształt projektów.