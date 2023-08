W USA główny wskaźnik inflacji wzrósł po raz pierwszy od roku

Główny wskaźnik inflacji CPI wzrósł w lipcu w ujęciu rocznym z 3 do 3,2 proc. - podało w czwartek Biuro Statystyk Pracy (BLS). Jest to pierwszy wzrost po 12 miesiącach spadku wskaźnika. Według "Wall Street Journal" nie musi to oznaczać kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Jak podano w komunikacie, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w lipcu 3,2 proc. rok do roku i wzrósł o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Był to wzrost nieco mniejszy od średniej prognoz ekonomistów ankietowanych przez "Wall Street Journal".