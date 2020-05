W wieku 98 lat zmarł "król hazardu" w Makau

W wieku 98 lat zmarł „król hazardu” Stanley Ho, twórca imperium kasynowego Makau – poinformowali we wtorek jego krewni. Znany z czterech „żon”, olbrzymiej fortuny i rozległych wpływów politycznych Ho był jedną z najbarwniejszych postaci byłej portugalskiej kolonii.

"Niewielu ludzi ucieleśnia miejsce i jego przeszłość tak zupełnie, że nie można mówić o jednym, bez wspominania o drugim. Tak właśnie było ze Stanleyem Ho i Makau" - oceniła dziennikarka hongkońskiej rozgłośni RTHK Priscilla Ng w materiale na temat śmierci miliardera.

Urodzony w Hongkongu przedsiębiorca nie wprowadził hazardu w Makau, kwitł on tam na długo przed jego przyjazdem. Jednak to jego wizja sprawiła, że branża hazardowa w Makau urosła do rozmiarów wielokrotnie większych niż w Las Vegas.

Ho nigdy nie stawiał w kasynach i przestrzegał przed tym bliskich, ale zdaniem niektórych jego życie samo w sobie przypominało grę hazardową. Mówi się, że przybył do Makau w czasie drugiej wojny światowej z zaledwie jednym dolarem hongkońskim w kieszeni.

Wykorzystując odwagę, spryt i koneksje w 1961 roku zapewnił sobie 40-letni monopol na gry hazardowe w ówczesnej portugalskiej kolonii, na czym dorobił się miliardów. Jego imperium biznesowe obejmowało nieruchomości i kasyna, nie tylko w Makau, ale również w Portugalii i Pjongjangu, stolicy Korei Północnej.

Flagowa spółka Ho, SJM Holdings, wyceniana jest na równowartość ok. 6 mld dolarów - podała agencja Reutera.

Jego życie było tematem licznych plotek i artykułów w tabloidach. Według niektórych zarobił swój pierwszy milion na przemycie luksusowych towarów do chińskiej prowincji Guangdong. Twierdzono również, że pomagał szmuglować broń do Korei Północnej, ale nigdy nie zostało to udowodnione.

Ho zdobył również rozległe koneksje polityczne w Pekinie, które w dużym stopniu pomogły mu w rozwoju jego kariery - pisze RTHK. Był między innymi członkiem Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, naczelnego organu doradczego Komunistycznej Partii Chin.

Tematów dostarczało prasie również życie uczuciowe miliardera. Ho miał oficjalnie 17 dzieci z czterema kobietami, które publicznie nazywał żonami. Z dwiema z nich pobrał się legalnie, zgodnie z hongkońskim prawem, które do 1971 roku nie zakazywało poligamii.

"Król hazardu" zmarł we śnie w prywatnej placówce medycznej w Hongkongu - poinformowała na konferencji prasowej jedna z jego córek, Pansy Ho.

Z Kantonu Andrzej Borowiak