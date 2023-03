W Wielkiej Brytanii i USA ukaże się książka o Polakach ratujących Żydów przed Niemcami

W Wielkiej Brytanii, USA, a także w Polsce ukaże się książka brytyjskiego historyka o Polakach ratujących Żydów przed Niemcami. Autorem jest Roger Moorhouse. Książka opisuje Grupę Ładosia, czyli polskich dyplomatów w Szwajcarii, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów przed Niemcami.

Książka ma się ukazać w sierpniu tego roku w Wielkiej Brytanii, w USA w październiku a na język polski zostanie przetłumaczona i wydana w 2024 - informuje na twitterze Roger Moorhouse.

Jej tytuł to "The Forgers" ("Fałszerze"). Wziął się od wystawiania przez dyplomatów fałszywych paszportów dla Żydów, co dawało im szanse ucieczki przez Niemcami i przeżycia wojny. Podtytuł książki brzmi: "Zapomniana historia najbardziej śmiałej operacji ratunkowej Holokaustu". W Wielkiej Brytanii opublikuje ją wydawnictwo The Bodley Head a USA Basic Books.

Aleksander Ładoś, Stefan Ryniewicz, Konstanty Rokicki, Abraham Silberschein, Chaim Eiss oraz Juliusz Kuhl - tworzący Grupę Ładosia we współpracy ze środowiskami żydowskimi w 1941 r. w Bernie rozpoczęli tzw. akcję paszportową, której celem było ratowanie Żydów przed Holokaustem. Wystawiali fałszywe paszporty i poświadczenia obywatelstwa krajów latynoamerykańskich, głównie Paragwaju. Była to szansa na internowanie tych osób oraz ewentualną wymianę na niemieckich jeńców wojennych, nie zaś transport do obozów śmierci. Uważa się, że dyplomaci wystawili 8-10 tys. takich fałszywych dokumentów.

Roger Moorhouse jest autorem lub współautorem kilkunastu książek na ten temat II wojny światowej. Po polsku ukazały się m.in. "Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina", "Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie", "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi" czy "Polowanie na Hitlera". Kilka książek napisał we współpracy z innymi historykami, m.in. ze znanym z licznych publikacji o Polsce Normanem Davisem.

W 2020 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o polskiej historii w Wielkiej Brytanii.

24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką uchwalony przez parlament z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Data święta nie jest przypadkowa - 24 marca 1944 r. niemieccy okupanci rozstrzelali polską rodzinę z podkarpackiej wsi Markowa - Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z siedmiorgiem ich małych dzieci, w tym jednym nienarodzonym. Rodzina Ulmów została zamordowana, ponieważ ukrywała w swoim domu ośmioro Żydów, którzy także zginęli tego samego dnia.