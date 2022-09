W Wielkiej Brytanii już wszystko jasne. Wiadomo, kto zastąpi Johnsona

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss została wybrana nową liderką rządzącej Partii Konserwatywnej i w konsekwencji zastąpi we wtorek Borisa Johnsona na stanowisku premiera kraju.

Po tygodniach niepewności i tarciach w rządzącej Wielką Brytanią Partii Konserwatywnej Borisa Johnsona zastąpi na stanowisku premiera Liz Truss, która będzie musiała się zmierzyć z rosnącymi kosztami życia i recesją.

Johnson został zmuszony do złożenia rezygnacji, w atmosferze skandalu obyczajowego w jego partii. Ww wtorek ma udać się do Szkocji, by oficjalnie złożyć rezygnację na ręce Królowej Elżbiety II, a potem monarchinię odwiedzi Liz Truss, prosząc o możliwość sformowania rządu.



Truss zostanie czwartą premier z ramienia Konserwatystów od wyborów w 2015 roku. 47-letnia Liz Truss była Ministrem Spraw Zagranicznych w rządzie Borisa Johnsona. Teraz będzie musiała się zmierzyć z coraz poważniejszymi problemami gospodarczymi, których doświadcza Wielka Brytania.

Zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach ogłosi plan zamrożenia cen energii, a także zajmie się zapewnieniem dostaw paliwa. Truss zasugerowała także, że może odrzucić pomysł podniesienia podatków oraz obciąć inne obciążenia na rzecz państwa, co według ekonomistów może dodatkowo podnieść inflację.

Nowa premier raczej nie zdecyduje się również na zwołanie przedterminowych wyborów, do czego wzywała jej partię opozycja, wskazując na słabość rządów Partii Konserwatywnej. Brytyjski think-tank Institute for Government wskazuje, że Truss ma wyjątkowy trudny start ze względu na ogromne wyzwania, które ją czekają, ale także dlatego, że nie jest ona zbyt popularna we własnej partii.









