W Wielkiej Brytanii trwa żałoba; pod pałacem Buckingham tłumy opłakują zmarłą królową

Pod pałacem Buckingham od rana tysiące ludzi opłakuje zmarłą w wieku 96 lat królową Elżbietę II. Z dala od Pałacu Buckingham i innych miejsc związanych z rodziną królewską żałoba przejawia się ciszą - informuje korespondent PAP.

Christine, która przybyła pod pałac o 5 rano, powiedziała, że królowa była "niesamowitą kobietą", która wraz z upływającym czasem zmieniała się w "piękny i gustowny" sposób. "Moja córka powiedziała mi wczoraj, że jej dzieci nigdy nie poznają królowej. To jest dla nich strata" - dodała w wypowiedzi dla BBC.

Vicky, która przyszła pod pałac z córką, powiedziała, że specjalnie wstały wcześnie rano, by przyjść wyrazić swój smutek, zanim córka pójdzie do szkoły. Dziewczynka napisała list do króla Karola III, w którym zwraca się do nowego monarchy: "Jest mi bardzo przykro z powodu śmierci pana mamy", list ten przyniosły pod pałac.

Pośród kwiatów i świec ludzie pozostawiają pod pałacem wzruszające wiadomości. "Byłaś idolką mojej babci. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ dałaś tak wiele nam wszystkim. Dziękujemy za każde wspomnienie" - czytamy w jednej z odręcznie pisanych notatek.

W innej, podpisanej przez rodzinę Saundów, czytamy: "Kochamy panią, naszą matkę".

Za pojedynczą świecą stoi zdjęcie młodej monarchini w czerni i bieli, z prostą, lecz wiele mówiącą adnotacją: "Królowa naszych serc". W jednej z pozostawionych wiadomości, napisanej dziecięcą ręką, czytamy: "Kocham Królową".

Osób, które przyszły złożyć hołd i kwiaty jest tak dużo, że władze Pałacu proszą, by kwiaty składali już nie obok pałacu, ale w przeznaczonych do tego miejscach w Green Parku lub Hyde Parku.

Z dala od Pałacu Buckingham czy innych miejsc związanych z rodziną królewską panuje cisza. Na przystankach autobusowych czy billboardach, gdzie zwykle wyświetlane są reklamy, teraz są portrety królowej. Ale to, co najbardziej zwróciło uwagę korespondenta PAP, to cisza. We wszystkich miejscach, które są czynne - a takich jest dużo - nie ma żadnej muzyki, reklam, komunikatów. Nawet na ulicach, gdzie ruch jest niewiele mniejszy niż normalnie, jest wyraźnie spokojnie.

Oficjalna żałoba państwowa potrwa co najmniej do dnia następującego po pogrzebie. Natomiast żałoba w brytyjskiej rodzinie królewskiej w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II będzie obowiązywała do siódmego dnia po jej pogrzebie.

Jak poinformowano, rezydencje królewskie będą zamknięte do czasu zakończenia pogrzebu królowej. Nie będzie w nich ksiąg kondolencyjnych, wpisów można dokonywać jedynie w wirtualnej księdze, która jest dostępna na stronie internetowej rodziny królewskiej.