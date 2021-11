Wang Yaping jako pierwsza Chinka odbyła spacer w przestrzeni kosmicznej

Przebywająca na budowanej przez Chiny stacji kosmicznej Tiangong taikonautka Wang Yaping jako pierwsza Chinka w historii odbyła spacer w przestrzeni kosmicznej – ogłosiła w poniedziałek chińska agencja załogowych lotów kosmicznych CMSA.

Wang i inny członek misji Zhi Zhigang przebywali poza modułem mieszkalnym stacji Tiangong przez około 6,5 godziny, po czym o godzinie 1.16 w nocy czasu pekińskiego (godz. 18.16 w niedzielę w Polsce) oboje z powodzeniem wrócili do środka - przekazała chińska agencja prasowa Xinhua.

Celem operacji było przetestowanie nowych kombinezonów kosmicznych, koordynacji pomiędzy taikonautami, działania robotycznego ramienia używanego na stacji oraz bezpieczeństwa innych urządzeń - poinformowała CMSA. Trzeci członek załogi, Ye Guangfu, pozostał na stacji Tiangong i zapewniał wsparcie z wewnątrz.

Był to pierwszy spacer kosmiczny w ramach trwającej obecnie drugiej załogowej misji na stację Tiangong. Troje taikonautów dotarło na orbitę na pokładzie statku kosmicznego Shenzhou 13 w październiku. Mają spędzić tam sześć miesięcy, przygotowując stację Tiangong do rozpoczęcia działalności, co ma nastąpić "około 2022 roku". To najdłuższa chińska załogowa misja kosmiczna w historii.

Wang jest drugą Chinką w kosmosie. Pierwszą była Liu Yang, która w 2012 roku brała udział w misji Shenzhou 9. Według stacji CNN spacer w przestrzeni kosmicznej odbyło przed Wang 15 kobiet, a jako pierwsza z nich dokonała tego w 1984 roku radziecka kosmonautka Swietłana Sawicka.

Państwowa chińska prasa wychwala w poniedziałek Wang i inne kobiety biorące udział w krajowym programie kosmicznym. Nacjonalistyczny tabloid "Global Times" zaznacza, że wymagania dotyczące spaceru kosmicznego są podobne w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, ale zamieszcza przy tym grafiki opisujące rzekome różnice dotyczące płci w kosmosie, co amerykańska stacja CNN skrytykowała jako utrwalanie stereotypów.

"Global Times" wymienia między innymi "zalety kobiet-astronautów", w tym "łagodną osobowość", która sprzyja "pracy zespołowej w średnim i długim okresie w wąskim otoczeniu w przestrzeni kosmicznej". Inna grafika przedstawia "specjalną przesyłkę" dla astronautek, w której są damskie ubrania, produkty sanitarne, kosmetyki i słodycze.

Z Kantonu Andrzej Borowiak