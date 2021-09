Wariant koronawirusa My dotarł do Hongkongu, wykryto trzy zakażenia wśród przyjezdnych

W Hongkongu wykryto jak dotąd trzy przypadki zakażenia nowym wariantem koronawirusa My wśród osób przybyłych z Kolumbii i USA – potwierdziły w piątek hongkońskie władze. Naukowcy obawiają się, że wariant My może być odporny na szczepionki.

Zakażenie nową odmianą stwierdzono u 19-letniego mężczyzny i 22-letniej kobiety, którzy przylecieli na początku czerwca z Kolumbii, a także 24 lipca u 26-latki przybywającej ze Stanów Zjednoczonych - przekazał dziennik "South China Morning Post".

Na całym świecie potwierdzono jak dotąd około 4,5 tys. infekcji wariantem My, określanym również jako B.1.621, przy czym ponad połowę z nich wykryto w Stanach Zjednoczonych - powiedział mikrobiolog z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) dr Ho Pak-leung.

"Koronawirus wciąż mutuje, podczas gdy świat w dalszym ciągu walczy z trzecią falą pandemii (…) nie możemy nie doceniać możliwości powstania bardziej zaraźliwego wariantu w przyszłości" - ostrzegł Ho. Zaznaczył, że obecnie nie wiadomo, czy wariant My jest bardziej zaraźliwy niż Delta.

Inny mikrobiolog z tej samej uczelni, Siddharth Sridhar, powiedział publicznej stacji RTHK, że analiza zaraźliwości odmiany My wymaga czasu. "Dziś stanowi on bardzo mały ułamek wirusów wykrytych wśród pacjentów z Covid-19 na świecie. Wydaje się, że Delta zdecydowanie ma przewagę jeśli chodzi o zaraźliwość" - powiedział.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała My za jeden z "niepokojących wariantów" koronawirusa i zwróciła uwagę, że posiada on szereg mutacji, które mogą sprawić, że szczepionki będą przeciwko niemu mniej skuteczne. WHO zaznaczyła jednak, że potrzeba więcej badań, by to potwierdzić.

Sridhar ocenił natomiast, że z powodu wariantu My nie należy panikować. "Bardzo możliwe, że będzie podobnie jak z poprzednimi wariantami, że szczepionki w mniejszym stopniu chronią przed objawowym zakażeniem, ale w dalszym ciągu dobrze (zapobiegają) ciężkim infekcjom. Nie sądzę, by wariant My miał się znacznie różnić od wariantów, które widzieliśmy do tej pory" - powiedział.