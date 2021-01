Waszyngton czeka na śnieżycę; apele, by dla sanek otworzyć Wzgórze Kapitolińskie

Stęsknieni śniegu mieszkańcy Waszyngtonu z niecierpliwością wyczekują niedzielnej śnieżycy i pierwszych od dwóch lat znacznych opadów białego puchu. Pojawiają się apele, by dla dzieci zjeżdżających na sankach otworzyć Wzgórze Kapitolińskie, zamknięte po zamieszkach z 6 stycznia.

Wzgórze z Kapitolem stanowi bezsprzecznie najlepsze miejsce w centrum stolicy USA do zjeżdżania na sankach. W ostatnie zimy nie było jednak ku temu okazji - od dwóch lat w mieście właściwie nie było śniegu; teraz ma pojawić się go nawet kilkanaście centymetrów.

Gdy w końcu nadchodzi śnieżyca, na przeszkodzie przed zjazdem ze Wzgórza Kapitolińskiego stają względy bezpieczeństwa. Od 6 stycznia i wtargnięcia siłą do Kongresu zwolenników ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa nie ma dostępu do Kapitolu. Wzgórze otoczone jest płotem, strzeże go Gwardia Narodowa i policja.

Reprezentantka Dystryktu Kolumbii w Kongresie Beleanor Holmes Norton na najbliższe dni chce przywrócić mieszkańcom dostęp do wzgórza. "To może być jedyna tej zimy śnieżyca w Waszyngtonie, a dla zjeżdżania na sankach może być najlepsza od lat. Dlatego dzieci wraz z rodzicami powinny cieszyć się ze zjazdów z jednej z najlepszych górek w mieście" - zaapelowała Holmes Norton do służb bezpieczeństwa.

Jak argumentowała, dzieci ze stolicy USA w ciągu ostatnich miesięcy "wytrzymały nie tylko epidemię koronawirusa, ale i militaryzację ich miasta". "Zjeżdżanie na sankach jest prostą dziecinną radością. Chociaż na tyle możemy pozwolić naszym silnym dzieciom w tym sezonie zimowym" - dodała.

Zbliżająca się śnieżyca od kilku dni dominuje w rozmowach zazwyczaj zaaferowanych polityką mieszkańców Waszyngtonu. W sklepowych kolejkach i w mediach społecznościowych nie ukrywają oni ekscytacji, a sądząc po deklaracjach w niedzielę na spacer czy sanki wyjdą tłumy.

Dla wielu rzadka w mieście śnieżyca jest jednak powodem do niepokoju; ci robią zapasy czy odwołują spotkania towarzyskie. Na północy USA panuje opinia, że w Waszyngtonie panicznie i z przesadną ostrożnością reaguje się na opady śniegu. "W Nowym Jorku śnieżyca nie robi na nikim wrażenia. Jak pada śnieg, to jedyną zmianą jest to, że jest więcej przekleństw z powodu korków. W Waszyngtonie natomiast odwoływane są zajęcia w szkołach i praca, część ludzi jest na serio przerażona" - tłumaczy PAP mieszkająca na północnych przedmieściach miasta Lindsay.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski