Waszyngton zaapelował o "natychmiastowe uwolnienie" prezydenta Nigru

Sekretarz stanu USA Antony Blinken zaapelował w czwartek o "natychmiastowe uwolnienie" prezydenta Nigru Mohameda Bazouma, który - według napływających informacji - pozostaje uwięziony w pałacu prezydenckim otoczonym przez wojsko. Wcześniej grupa oficerów ogłosiła, że został on odsunięty od władzy.

"Rozmawiałem z prezydentem Bazoumem dziś rano i powiedziałem mu, że Stany Zjednoczone udzielają mu zdecydowanego poparcia jako demokratycznie wybranemu prezydentowi Nigru. Domagamy się jego niezwłocznego uwolnienia" - powiedział Blinken na konferencji prasowej w stolicy Nowej Zelandii Wellington, gdzie przebywa z wizytą.

Blinken dodał, że "to czy jest to zamach stanu, czy nie, nie mogę powiedzieć. To jest sprawa dla prawników. Ale jest to bez wątpienia próba zdobycia władzy siłą i złamania konstytucji".

W środę wieczorem grupa oficerów armii Nigru wystąpiła w państwowej telewizji a jej przedstawiciel odczytał oświadczenie stwierdzające, iż prezydent Mohamed Bazoum został odsunięty od władzy a granice państwa zostały zamknięte. Poinformował też o wprowadzeniu ogólnokrajowej godziny policyjnej i wstrzymaniu działalności wszystkich instytucji państwowych.