Watykan: 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II - msza Franciszka i wspomnienia w mediach

W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w poniedziałek papież Franciszek odprawi rano mszę w kaplicy przy jego grobie w bazylice Świętego Piotra . Liturgia bez udziału wiernych z powodu pandemii koronawirusa zastąpi mszę, jaką miał odprawić dla narodowej pielgrzymki z Polski.

Papieską mszę dla tysięcy Polaków, którzy oczekiwani byli w Rzymie, zapowiadano na niedzielę, czyli w przeddzień rocznicy. Chodziło o to, by w dniu świątecznym mogło w niej wziąć udział jak najwięcej osób. Majowa pielgrzymka została odwołana w związku z sytuacją epidemiczną.

O godzinie 7.00 w poniedziałek papież odprawi mszę w kaplicy świętego Sebastiana w bazylice, gdzie od 2011 roku znajduje się grób polskiego papieża, przeniesiony z grot watykańskich po beatyfikacji. Msza będzie transmitowana przez watykańskie media, także do Polski. Franciszek zachęcił wiernych do duchowego udziału, przypominając o mszy podczas środowej audiencji generalnej.

Dzień rocznicy będzie w Watykanie szczególny także dlatego, że właśnie wtedy, wkrótce po porannej mszy, po wielotygodniowej przerwie z powodu pandemii, bazylika Świętego Piotra zostanie ponownie otwarta dla wiernych. Zakończy się tym samym niemający precedensu okres w najnowszej historii Kościoła, czyli zamknięcia świątyni i całego placu Świętego Piotra. W całych Włoszech od tego dnia można będzie odprawiać msze z udziałem wiernych. Na wymowę tego nadzwyczajnego zbiegu okoliczności w kontekście przypadającej wtedy rocznicy urodzin papieża Polaka zwrócił uwagę przewodniczący włoskiego Episkopatu kardynał Gualtiero Bassetti.

Bazylika Świętego Piotra jest już przygotowana na ponowne przyjęcie wiernych. W piątek specjaliści przeprowadzili tam skrupulatne prace dezynfekcyjne. Oczyszczono posadzki, ołtarze, nawy, marmurowe rzeźby i kaplice, w tym także tę grobu polskiego papieża.

W 100. rocznicę jego urodzin będzie można tam się modlić; oczywiście przy zachowaniu wszystkich wymaganych środków bezpieczeństwa sanitarnego, przede wszystkim dystansu społecznego.

Oficjalny , multimedialny portal Stolicy Apostolskiej Vatican News publikuje materiały przypominające pontyfikat polskiego papieża. Zamieścił m.in. wypowiedź postulatora jego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego księdza Sławomira Odera, który powiedział, że przykład rodziny papieża to wzór "świętości z sąsiedztwa". W ten sposób nawiązując do określenia używanego przez Franciszka odniósł się do niedawnego otwarcia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego rodziców Karola Wojtyły.

Bardzo bogaty program obchodów rocznicy przygotowała włoska telewizja publiczna RAI.

Specjalne programy na jej antenach są emitowane już od kilku dni. Na internetowym kanale RAI Play zamieszczono specjalny cykl "Wojtyła, gigant wiary", poświęcony najważniejszym wydarzeniom pontyfikatu trwającego prawie 27 lat. Zawiera 37 materiałów filmowych, przypominających wizytę papieża Polaka w obozie Auschwitz czy nadzwyczajny dokument z otwarcia, ogłoszonego przez Jana Pawła II Roku Świętego w 1983 z okazji Jubileuszu Odkupienia, nakręcony przez światowej sławy reżysera Franco Zeffirellego. Przywołane jest spotkanie międzyreligijne w Asyżu w 1986 roku oraz Wielki Jubileusz Roku 2000.

Emisję wielu rocznicowych programów zapowiedziano na niedzielę. RAI3 nada rano film dokumentalny na temat związków papieża z Włochami, przypominający przede wszystkim jego liczne podróże po tym kraju począwszy od pierwszego przyjazdu Karola Wojtyły do Rzymu na studia w 1946 roku.

Trzeci program włoskiej telewizji publicznej zapowiedział na wieczór zrealizowaną w 1989 roku ekranizację utworu przyszłego papieża "Przed sklepem jubilera" w reżyserii Michaela Andersona z udziałem Burta Lancastera i Daniela Olbrychskiego.

O 14.30 rocznicowy program rozpocznie się w stacji informacyjnej RAI News24.

W RAI1 specjalny blok rocznicowy nadany zostanie w niedzielę o 23.35.

W kanale RAI Premium można będzie obejrzeć włoski dokument "Nie lękajcie się - przyjaźń z papieżem Wojtyłą". Opowiada o niej instruktor narciarstwa, alpinista Lino Zani, który pewnego dnia w 1981 roku w swoim schronisku na szczycie Adamello w Lombardii przyjął przybyłego z nieoczekiwaną wizytą papieża wraz z towarzyszącym mu ówczesnym prezydentem Włoch Sandro Pertinim. Zapowiedziano też emisję filmu "Człowiek w bieli: Jan Paweł II - papież odwagi".

W poniedziałkową rocznicę 100-lecia urodzin wspomnienia o polskim papieżu zapowiedziały wszystkie programy publicznej włoskiej telewizji, w tym poranny magazyn "Uno Mattina" i popołudniowy "La vita in diretta" w RAI1. Wiele materiałów nada stacja RAI News24.

Jubileuszowi 100-lecia poświęcona będzie cała ramówka kanału RAI Storia.

