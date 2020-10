Watykan: 13 żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej zakażonych koronawirusem

Do 13 wzrosła liczba żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej zakażonych koronawirusem - poinforrmowało biuro prasowe straży przybocznej papieża w piątek. Jak wyjaśniono, testy przeszli wszyscy członkowie tej formacji.

Żaden gwardzista nie został hospitalizowany, a niektórzy nie mają objawów zakażenia - ogłoszono w nocie wydanej w Watykanie.

Dowództwo Gwardii, liczącej 135 żołnierzy, zapewniło, że ich zdrowie jest monitorowane.

W całym Watykanie obowiązuje zaostrzony reżim sanitarny.

Stosuje się do nich też papież Franciszek, który nie podchodzi do wiernych podczas audiencji generalnych. We wtorek podczas publicznej uroczystości w Rzymie miał cały czas maseczkę.