Watykan: 70 tys. osób oddało hołd Benedyktowi XVI w drugim dniu pożegnania

70 tys. osób oddało we wtorek hołd emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, którego ciało wystawione jest w bazylice Świętego Piotra - poinformował Watykan po zamknięciu świątyni. W ciągu dwóch dni do bazyliki przyszło 135 tysięcy osób. To znacznie więcej niż się spodziewano.

Od rana do ostatnich chwil przed godz. 19 do bazyliki cały czas napływały tłumy wiernych, pragnących pożegnać pierwszego w dziejach emerytowanego papieża, który zmarł w sobotę w wieku 95 lat, prawie 10 lat po swej rezygnacji z urzędu.

Na Placu Świętego Piotra czuwają liczne patrole formacji sił porządkowych, są też punkty medyczne.

Napływ do bazyliki przebiegał przez cały dzień bardzo sprawnie.

Środa będzie ostatnim dniem, kiedy będzie można oddać hołd Benedyktowi XVI w godzinach od 7 do 19.

W czwartek rano odbędzie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy emerytowany papież zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie przez sześć lat, do chwili beatyfikacji w 2011 roku, znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony następnie do bazyliki Świętego Piotra.

Z Watykanu Sylwia Wysocka