Watykan: Abp Gallagher: jesteśmy gotowi zaoferować miejsce do rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie

Watykan gotów jest zaoferować miejsce do rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie - oświadczył w niedzielę szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher. W wywiadzie dla włoskiej telewizji powiedział: "Stolica Apostolska i osobiście papież byli zawsze gotowi od początku wojny, ale dotąd nie było konkretnej odpowiedzi".

W rozmowie ze stacją telewizyjną Mediaset sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej zapewnił, że mimo braku odpowiedzi, Watykan "pozostaje zawsze do dyspozycji".

"A jeśli korzystne i konieczne byłoby oddanie do dyspozycji miejsca, jak to robiliśmy w przeszłości, Ojciec Święty przyjąłby bardzo pozytywnie to, gdyby prośba napłynęła od dwóch stron ze wszystkimi dobrymi intencjami i w duchu poszukiwania pokoju, dialogu i zakończenia wojny" - zadeklarował dostojnik pochodzący z Wielkiej Brytanii.

Zapytany o to, czy są kraje, które zarabiają na obecnej wojnie, odparł: "Ktoś zarabia, powiedziałbym, że są kraje, gdzie są fabryki broni".

"Oczywiście my nie kwestionujemy słusznej obrony w obliczu agresji, ale trzeba utrzymać tę trudną równowagę proporcji broni" - stwierdził abp Gallagher.