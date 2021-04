Watykan: Apel do gości domu, w którym mieszka papież: przestrzegajcie godziny policyjnej

Przestrzegajcie godziny policyjnej - wezwał duchownych - gości Domu Świętej Marty w Watykanie jego dyrektor ksiądz Battista Rica. W rozwieszonej tam odezwie napiętnował powroty do watykańskiego hotelu po północy. W Domu Świętej Marty mieszka papież Franciszek.

Godzina policyjna we Włoszech trwa od 22.00 do 5.00. W kwestii przepisów sanitarnych Watykan dostosował się do rozporządzeń wprowadzonych przez rząd w Rzymie.

Włoskie media rozpowszechniły we wtorek treść ogłoszenia, wywieszonego w rezydencji, w której zatrzymują się goście Watykanu.

Ksiądz Ricca napisał: "Z przykrością jestem zmuszony do tego, by przypomnieć wielebnym gościom o potrzebie sumiennego przestrzegania godziny policyjnej wprowadzonej przez władze państwowe".

"Wydaje mi się, że czymś nadzwyczaj nie na miejscu i niebezpiecznym są powroty do domu o 0.30, 2.00 i 2.15 w nocy" - dodał dyrektor watykańskiego hotelu.

Podkreślił, że nie zamierza wstawać "w środku nocy", by pomagać komuś, kto natknął się na siły porządkowe. Zażądał, aby takie osoby same tłumaczyły się funkcjonariuszom, kim są i co robią w nocy lub o świcie poza miejscem zamieszkania.