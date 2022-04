Watykan: Biskupi ukraińscy apelują do Rosjan: podejmijcie drogę pokoju

"Na ziemi ukraińskiej śmierć stanęła naprzeciw życia. Nienawiść stanęła naprzeciw pokojowi” - napisali w przesłaniu na Wielki Tydzień biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy. Zaapelowali do narodu rosyjskiego: "podejmijcie drogę pokoju". Apel przedstawił w Radiu Watykańskim arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki.

Metropolita lwowski, były sekretarz św. Jana Pawła II, odczytał w papieskiej rozgłośni fragment przesłania: "Ostatnie wydarzenia odkrywają prawdziwe oblicze agresora, który podniósł rękę na najbardziej bezbronnych, czego niezbite dowody widzimy chociażby w Buczy".

"To tam, podobnie jak i w wielu innych miejscach, znajdujemy ślady ludobójstwa, będące świadectwem prawdy o tych, którzy rozpętali tę wojnę. Ci, którzy uznają siebie za naród chrześcijański, przekreślili swoimi czynami Ewangelię porzucając przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dlatego na progu Wielkiego Tygodnia, prosimy o opamiętanie i potępienie wojny przez wszystkich, którzy w Rosji mają jeszcze poczucie wiary" - głosi apel biskupów z Ukrainy.

Dodali oni zwracając się do Rosjan: "Jeśli chcecie trwać w nauce Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela, to podejmijcie drogę pokoju. Odwrócenie się od zła jest jedyną drogą prowadzącą was do zbawienia. Drogę do świętości otwiera bowiem wiara, a zamyka jej brak. Z takim apelem zwracamy się, my katolicy Ukrainy, do narodu rosyjskiego. Nie pozwólcie, aby zło stało się waszym bóstwem".

Zwracając się do wierzących na Ukrainie biskupi wyrazili pragnienie, aby "czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych był świadectwem zwycięstwa życia nad śmiercią".

"I chociaż Droga Krzyżowa narodu ukraińskiego trwa już od kilku tygodni, w niektórych regionach już 8 lat, a w wielu miejscach dokonała się prawdziwa Golgota, to spoglądajmy w przyszłość z nadzieją zwycięstwa. To po naszej stronie jest prawda" - podkreślił ukraiński Episkopat.