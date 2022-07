Watykan: Droga synodalna w Niemczech nie ma prawa do decyzji w sprawach rządzenia, doktryny i moralności

"Droga synodalna w Niemczech nie ma mocy zobowiązującej biskupów i wiernych do przyjęcia nowych sposobów rządzenia i nowego podejścia do doktryny i moralności" - komunikat tej treści wydała w czwartek Stolica Apostolska. W ten sposób odniosła się do procesu trwającego w niemieckim Kościele katolickim, który budzi zastrzeżenia części hierarchii.

Jak tłumaczą zwolennicy Drogi Synodalnej w niemieckim episkopacie, jej celem jest odzyskanie wiarygodności przez tamtejszy Kościół. Dlatego prowadzą dyskusje na takie tematy, jak władza osób duchownych, przyszłość celibatu, etyka seksualna, rola kobiet w Kościele.

W czwartek stanowisko w tej sprawie zajęła Stolica Apostolska. W ogłoszonej nocie podkreślono: "W celu ochrony wolności Ludu Bożego i wykonywania posługi biskupiej konieczne wydaje się uściślenie, że +Droga synodalna+ w Niemczech nie ma mocy zobowiązującej biskupów i wiernych do przyjęcia nowych sposobów rządzenia oraz nowego podejścia do doktryny i moralności".

Według Watykanu "niedozwolone byłoby inicjowanie w diecezjach nowych struktur urzędowych lub doktryn bez uprzedniego uzgodnienia ich na poziomie Kościoła powszechnego". "Stanowiłoby to ranę dla komunii kościelnej i zagrożenie dla jedności Kościoła" - ostrzegła Stolica Apostolska.

Przypomniano słowa z listu papieża Franciszka do niemieckich wiernych: "Kościół powszechny żyje w i z Kościołów partykularnych, tak jak Kościoły partykularne żyją i rozkwitają w Kościele powszechnym i z niego. Gdyby były oddzielone od Kościoła powszechnego, osłabłyby, podupadły i umarły. Stąd konieczność utrzymywania zawsze żywej i efektywnej komunii z całym ciałem Kościoła".

Watykan wyraził życzenie, by propozycje Drogi Kościołów partykularnych w Niemczech "wtopiły się w drogę synodalną, którą podąża Kościół powszechny".