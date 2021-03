Watykan: Drugi Wielki Tydzień w pandemii i reżimie lockdownu

W reżimie sanitarnym i z udziałem niewielkiej liczby wiernych odbędą się w Watykanie uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka; drugie podczas pandemii Covid-19. Zostały one dostosowane do lockdownu, który będzie obowiązywał we Włoszech w Święta.

W Niedzielę Palmową papież powiedział: "Wkroczyliśmy w Wielki Tydzień. Po raz drugi przeżywamy go w kontekście pandemii. W zeszłym roku byliśmy bardziej zaszokowani, w tym roku jesteśmy bardziej wyczerpani".

Po roku także i ten Wielki Tydzień minie pod znakiem istotnych zmian w przebiegu tradycyjnych ceremonii. Zostały one wymuszone przez trzecią falę koronawirusa.

W porównaniu z pierwszym rokiem pandemii, w Wielki Czwartek, czyli w święto kapłanów, papież odprawi rano mszę Krzyżma Świętego w bazylice Św. Piotra. Przed rokiem została ona odwołana.

Po południu tego dnia, także w Watykanie, mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczyć będzie nie papież, ale dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po raz pierwszy Franciszek nie odprawi tej mszy, inaugurującej Triduum Paschalne. Przyczyny zmiany i nieobecności papieża nie są znane. Do wybuchu pandemii od początku swego pontyfikatu Franciszek odprawiał zawsze tę mszę poza Watykanem - w więzieniach, klinikach, ośrodku dla uchodźców. Ponownie zrezygnowano z obrzędu obmycia nóg w czasie tej liturgii.

W Wielki Piątek w bazylice odbędzie się po południu nabożeństwo Męki Pańskiej pod przewodnictwem Franciszka. Tak, jak od ponad 20 lat i w trzecim już pontyfikacie homilię wygłosi kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Cantalamessa.

Miejscem rozpoczynającej się o 21.00 Drogi Krzyżowej, podobnie jak w pierwszym roku pandemii, będzie znów plac przed bazyliką watykańską, a nie jak dotąd zawsze Koloseum. Przewidziano udział niewielkiej liczby wiernych.

Papież powierzył zadanie napisania rozważań do Via Crucis grupie skautów z katolickiego związku Agesci z miejscowości Foligno w Umbrii oraz wspólnocie z rzymskiej parafii pod wezwaniem Świętych Męczenników z Ugandy. Jej proboszcz, ksiądz Luigi D'Errico został w grudniu 2020 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę za zaangażowanie społeczne i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ubogim.

Rozważaniom przy kolejnych stacjach będą towarzyszyć rysunki dzieci z domów opieki.

W Wielki Piątek przypada 16. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. O 21.37, czyli w godzinie jego śmierci, kiedy Polacy z Rzymu i Watykanu tradycyjnie gromadzili się w kolejnych latach na placu Św. Piotra, trwać będzie tam Droga Krzyżowa.

W Wielką Sobotę w bazylice Świętego Piotra papież odprawi mszę Wigilii Paschalnej. Rozpocznie się ona wcześniej niż zwykle, czyli o 19.30 i potrwa do 21.30. Zmiana ta wynika z obowiązywania godziny policyjnej we Włoszech od 22.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Franciszek będzie od 10.00 przewodniczyć mszy w bazylice, a w południe wygłosi tam wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W drugi dzień Świąt odmówi modlitwę Regina Coeli w bibliotece Pałacu Apostolskiego, a więc bez udziału wiernych na placu.

Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w wydanej nocie ogłosiła, że w sprawie obchodów Wielkiego Tygodnia nadal obowiązuje dekret z zeszłego roku.

W zaleceniach tych zaznaczono, że gest umycia nóg, i tak już fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie mszy Wieczerzy Pańskiej powinno się też zrezygnować z procesji.

Na początku mszy w Wielką Sobotę należy pominąć rozpalanie ogniska i tylko zapalić świecę oraz pominąć procesję.

Ponadto Watykan zaznaczył, że wyrazy pobożności ludowej i procesje towarzyszące obchodom Wielkiego Tygodnia mogą zostać przeniesione na inne dogodne dni.

Z Watykanu Sylwia Wysocka