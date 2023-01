Watykan: Franciszek o wizycie św. Jana Pawła II na Kubie: łaska i błogosławieństwo dla wszystkich

Papież Franciszek w liście wystosowanym do Kubańczyków z okazji 25. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w ich kraju wyraził nadzieję, że jej owoce będą impulsem do budowy przyszłości narodu z nadzieją i determinacją. Podróż polskiego papieża nazwał "momentem łaski i błogosławieństwa dla wszystkich".

Historyczną wizytę na Kubie, rządzonej wtedy przez Fidela Castro, papież złożył w dniach 21-26 stycznia 1998 roku.

W opublikowanym w sobotę w Watykanie liście do wiernych z Kuby Franciszek napisał: "Chciałbym, byście w swoich sercach przywołali gesty i słowa, które mój poprzednik skierował do was podczas swojej wizyty; po to, by mocno wybrzmiały w teraźniejszości i dały nowy impuls do dalszej budowy przyszłości narodu z nadzieją i determinacją".

Przywołał fragment przemówienia polskiego papieża do młodych mieszkańców wyspy: "Stawcie czoła wielkim wyzwaniom chwili obecnej z hartem ducha i umiarkowaniem, ze sprawiedliwością i roztropnością, powróćcie do waszych kubańskich i chrześcijańskich korzeni i uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby budować coraz bardziej godną i wolną przyszłość Nie zapominajcie, że odpowiedzialność jest częścią wolności".

Franciszek zachęcił wiernych, by powrócili do swoich kubańskich i chrześcijańskich korzeni, czyli - dodał - "do własnej tożsamości, która generowała i nadal rodzi życie tego kraju".

Z Watykanu Sylwia Wysocka