Watykan: Franciszek podziękował Polakom za inicjatywy Dnia Papieskiego

Papież Franciszek podziękował w środę Polakom w czasie audiencji generalnej za inicjatywy Dnia Papieskiego i zapewnił o swej modlitwie za Polskę i naród. Wszystkich wiernych prosił o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią Covid-19.

Zwracając się do Polaków w czasie audiencji w Auli Pawła VI w Watykanie Franciszek powiedział: "Minionej niedzieli w Polsce obchodzony był Dzień Papieski. Jest to inicjatywa, która zrodziła się z duchowej i kulturowej więzi ze świętym Janem Pawłem II, moim wielkim poprzednikiem a waszym rodakiem, ale wiem, że jest poświęcona modlitwie za aktualnego papieża".

"Dziękuję wam za to dzieło, które podejmujecie każdego roku i za wszystkie modlitwy, jakimi wspieracie moją posługę. Proszę was: tak kontynuujcie. Ja zaś, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, zawierzam Bogu was, wasze rodziny i całą Polskę" - dodał papież.

Wcześniej w katechezie na temat modlitwy Franciszek przywołując psalmy mówił, że cierpienie "należy do życia". Ale, jak dodał, "każde cierpienie domaga się wyzwolenia, każda łza błaga o pocieszenie, każda rana czeka na uzdrowienie, każde oszczerstwo na wyrok uniewinniający".

Papież wyjaśnił, że psalmy uczą, "by nie przyzwyczajać się do cierpienia". "Wszyscy cierpią na tym świecie" - powiedział.

Następnie Franciszek zauważył: "Ból, którego doznajemy, nie może być tylko specyficznym przypadkiem prawa uniwersalnego. To są zawsze moje łzy, których nikt nie wylał przede mną".

"Wobec Boga nie jesteśmy nieznajomymi czy numerami" - wskazał.

Na zakończenie audiencji papież nie podszedł do jej uczestników, by ich pozdrowić. Wyjaśnił, że chciałby to zrobić, jak zawsze.

Nawiązując do zaostrzonych we Włoszech, a także w Watykanie norm sanitarnych stwierdził: "W związku z nowymi przepisami lepiej zachować dystans".

"Kiedy ja schodzę do was, wszyscy podchodzą i tłoczą się. Jest niebezpieczeństwo zakażenia. Gdy każdy ma maseczkę i zachowywany jest dystans możemy kontynuować audiencje" - wyjaśnił Franciszek.

Przeprosił wiernych za to, że pozdrawia ich z daleka. "Jeśli wszyscy jako dobrzy obywatele będziemy stosować się do zaleceń władz, pomoże to zakończyć pandemię" - podkreślił papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka