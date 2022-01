Watykan: Gratulacje papieża dla prezydenta Włoch wybranego na drugą kadencję

Papież Franciszek pogratulował w sobotę prezydentowi Włoch Sergio Mattarelli wyboru na drugą kadencję. Zachęcił 80-letniego szefa państwa, by "umacniał jedność i niósł spokój krajowi".

W depeszy gratulacyjnej do prezydenta, wystosowanej tuż po zakończeniu sobotniego głosowania w parlamencie, papież napisał, że składa mu życzenia w związku z jego "wzniosłym zadaniem, które przyjął w duchu wielkodusznej gotowości".

"W obecnych czasach naznaczonych przez pandemię, w których szerzą się liczne trudności i niepewność, zwłaszcza w świecie pracy, i wzrósł, razem z ubóstwem, także strach prowadzący do zamykania się w sobie, Pańska służba jest tym bardziej niezbędna po to, by umocnić jedność i przynieść spokój krajowi" - podkreślił Franciszek.

Zapewnił prezydenta o swej modlitwie o to, aby mógł on dalej "wspierać drogi naród włoski w budowie coraz bardziej braterskiej koegzystencji i zachęcać go do patrzenia w przyszłość z nadzieją".

W grudniu zeszłego roku papież przyjął Sergio Mattarellę na pożegnalnej audiencji w związku ze zbliżającym się końcem jego 7-letniej kadencji.

Prezydent, który nie planował pozostania na drugą, dał się do tego przekonać w sobotę w związku z przedłużającym się impasem w głosowaniach w parlamencie nad wyborem jego następcy i brakiem porozumienia między centrolewicą oraz centroprawicą. Ostatecznie oba bloki postanowiły oddać na niego głosy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka