Watykan: Kanclerz Merkel z pożegnalną wizytą u papieża

Papież Franciszek przyjął w czwartek na audiencji kanclerz Niemiec Angelę Merkel, składającą pożegnalną wizytę przed ustąpieniem ze stanowiska po niedawnych wyborach. Ich prywatna rozmowa trwała 45 minut, a dotyczyła między innymi wyzwań w UE i skandalu związanego z nadużyciami w Kościele.

To ostatnia wizyta Merkel jako szefowej niemieckiego rządu w Watykanie.

Po jej zakończeniu kanclerz powiedziała dziennikarzom, że rozmawiała z Franciszkiem o wyzwaniach politycznych, w tym stojących przed Unią Europejską. Przypomniała, że papież niedawno odwiedził Europę Środkową, co było nawiązaniem do jego wrześniowej podróży do Budapesztu i na Słowację.

"Rozmawialiśmy o konferencji klimatycznej (COP26 - PAP), która odbędzie się w Glasgow. Podczas rozmowy za ważne uznaliśmy porozumienie paryskie (ws. klimatu)" - dodała Merkel. Zwróciła uwagę, że także w Kościele katolickim obecny jest temat ochrony środowiska, i wskazała na zaangażowanie Franciszka w te kwestie.

"Odpowiedź ludzkości na zmiany klimatyczne wymaga radykalnych zmian w naszym sposobie życia" - dodała.

Wśród tematów rozmowy z papieżem wymieniła kwestię nadużyć seksualnych w Kościele. Jak stwierdziła, "prawda musi wyjść na światło dzienne". Wyraziła także uznanie dla działalności organizacji humanitarnych Kościoła.

Merkel podarowała papieżowi tom poświęcony Michałowi Aniołowi oraz niemieckie specjały kulinarne. Sama w prezencie otrzymała od niego komplet papieskich dokumentów, w tym encykliki i płaskorzeźbę przedstawiającą Drzwi Święte z bazyliki watykańskiej.

Po południu kanclerz Merkel weźmie udział razem z papieżem w ekumenicznej modlitwie o pokój, zorganizowanej w Koloseum przez wspólnotę Sant'Egidio.

Szefowa rządu spotka się również z premierem Włoch Mario Draghim.

Z Rzymu Sylwia Wysocka