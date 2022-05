Watykan: Kardynał Parolin: celem papieża jest zakończenie wojny

Celem papieża jest zakończenie wojny na Ukrainie - tak watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin odpowiedział na pytanie, co chce osiągnąć Franciszek deklarując wolę udania się do Moskwy i spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Podczas rozmowy z dziennikarzami kardynał Parolin oświadczył: cel papieża jest ten sam, jak wtedy gdy "poszedł do ambasady rosyjskiej, gdy dokonał publicznego gestu prosząc o to, by zakończyła się wojna". Tak przywołał bezprecedensową wizytę Franciszka w ambasadzie Rosji przy Stolicy Apostolskiej tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Przesłanie, jakie ewidentnie chciał wystosować do rosyjskiego prezydenta jest takie, aby zakończyła się wojna i rozpoczęły się negocjacje" - dodał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Wolę udania się do Moskwy na spotkanie z Putinem papież wyraził w rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" w środę.