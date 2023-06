Watykan: Kardynał Parolin: mamy nadzieję, że papież Franciszek szybko powróci do swej posługi

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin wyraził nadzieję, że papież Franciszek, który przejdzie w środę operację jamy brzusznej, szybko powróci do posługi. Wcześniej tego dnia Watykan poinformował, że papież zostanie poddany w ogólnym znieczuleniu zabiegowi laparotomii i operacji plastycznej ściany brzucha z powodu "przepukliny rozetnej, która powoduje nawracające, bolesne i pogarszające się zespoły subokluzyjne".

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie kard. Parolin podkreślił: "Towarzyszymy papieżowi z naszymi uczuciami, towarzyszymy z naszą modlitwą mając nadzieję, że wszystko jak najszybciej dobrze się skończy i powróci do pełnienia swojej posługi".

Sekretarz stanu zapytany o to, czy jest zaniepokojony, odparł, że nie zna szczegółów, by móc odpowiedzieć. Jak przyznał, nie jest łatwo zrozumieć watykański komunikat, który przedstawił sytuację w sposób medyczny.

Kard. Parolina pytano też o zakończoną we wtorek misję papieskiego wysłannika do spraw Ukrainy kard. Matteo Zuppiego w Kijowie. Wyjaśnił: misja ta "była rozumiana jako współpraca, dalszy wkład, jaki także Stolica Apostolska chce wnieść na rzecz pokoju".

"Nie wydarzyło się nic nowego biorąc pod uwagę to, co prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski powiedział papieżowi, co wyjaśnił"- oświadczył sekretarz stanu, przywołując ich rozmowę w Watykanie z 13 maja. Po tej audiencji u Franciszka ukraiński przywódca oznajmił: "Nie potrzebujemy mediatorów".

"Takie jest stanowisko Ukrainy, ale fakt rozmowy i wysłuchania trochę innych stanowisk i perspektywy na pewno może być przydatne i sprzyjające pokojowi. Jaki będzie rozwój wydarzeń, nie wiem"- stwierdził kard. Parolin.

Jego zdaniem należy uważać za "otwartą" perspektywę podróży kard. Zuppiego do Moskwy.

"Ale jeśli chodzi o konkrety, to zobaczymy" - zastrzegł.

Z Rzymu Sylwia Wysocka