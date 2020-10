Watykan: Kardynał Parolin: porozumienie z Chinami zostało przedłużone

Porozumienie Watykanu z Chinami w sprawie nominacji biskupów zostało przedłużone - ogłosił to w środę sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Przyznał, że szczegóły umowy podpisanej dwa lata temu pozostają poufne.

Porozumienie Watykanu z władzami w Pekinie dotyczy spornej przez wiele lat kwestii mianowania biskupów w chińskim Kościele. Przez długi czas otrzymywali oni nominacje bez zgody papieża, co budziło protesty Stolicy Apostolskiej. Chińscy biskupi mianowani przez władze kraju podlegali ekskomunice.

Kardynał Parolin zapytany podczas uroczystości w Rzymie, czy doszło do przedłużenia porozumienia z września 2018 roku odparł: "Tak, tak. Mogę z wyprzedzeniem powiedzieć, że wszystko pójdzie dobrze. Porozumienia nie podpisuje się znowu, zostało podpisane dwa lata temu i po prostu przedłuża się je na następne dwa lata ad experimentum".

Watykański sekretarz stanu wyraził pragnienie, by "chiński Kościół odnalazł także dzięki temu porozumieniu jedność i by mógł stać się narzędziem ewangelizacji oraz by jedność Kościoła sprzyjała też autentycznemu rozwojowi społeczeństwa".

Kardynał Parolin na pytanie o to, czy zawartość umowy pozostanie tajna, wyjaśnił: "To względny sekret. Duża część zawartości jest już znana". Zastrzegł zarazem: "Prawdą jest też i to, że za zgodą obu stron tak długo jak umowa jest na próbę, zawartość będzie poufna".

Przed przedłużaniem umowy z Chinami stanowczo przestrzegał niedawno amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który złożył wizytę w Watykanie i spotkał się z kardynałem Parolinem. Po tej rozmowie obie strony przyznały, że pozostały przy swoich stanowiskach.

Podczas rozmowy z dziennikarzami włoski kardynał przyznał również, że cierpi z powodu "dezorientacji" wiernych w wyniku ujawnianych skandali finansowych w Kościele.

"Przeżywam to z wielkim cierpieniem. To, co się dzieje, a także postępowania władz sądowych nie mogą nie wywoływać dezorientacji" - dodał watykański sekretarz stanu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka