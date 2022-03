Watykan: Kardynał Parolin powiedział Ławrowowi o zaniepokojeniu papieża wojną na Ukrainie

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin podczas telefonicznej rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem we wtorek przekazał mu, że papież Franciszek jest głęboko zaniepokojony wojną na Ukrainie - poinformował Watykan.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśnił dziennikarzom, że kardynał Parolin potwierdził w czasie rozmowy z Ławrowem to, co papież powiedział w niedzielę. Podczas spotkania z wiernymi mówił wtedy, że "na Ukrainie płyną rzeki krwi i łez". "To nie jest tylko operacja militarna, lecz wojna, które sieje śmierć, zniszczenie"- oświadczył wówczas Franciszek.

Jak dodał Bruni, sekretarz stanu powtórzył szefowi MSZ Rosji zwłaszcza papieski apel o zatrzymanie zbrojnych ataków, zapewnienie korytarzy humanitarnych dla cywilów oraz służb ratunkowych i o to, aby przemoc broni zastąpiono negocjacjami.

Kardynał Parolin "potwierdził gotowość Stolicy Apostolskiej, aby uczynić wszystko i oddać się na służbę pokojowi" - podkreślił rzecznik Watykanu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka