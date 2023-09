Watykan: Konsystorz pod przewodnictwem papieża, który mianuje nowych kardynałów, wśród nich abpa Rysia

Na placu Świętego Piotra odbędzie się w sobotę konsystorz pod przewodnictwem papieża Franciszka, który wręczy insygnia godności kardynalskiej 21 nowym purpuratom. Będzie wśród nich metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Dziewiąty konsystorz Franciszka poprzedzi bogaty w wydarzenia październik w Watykanie.

Abp Ryś będzie pierwszym kardynałem w dziejach 100-letniej archidiecezji łódzkiej i jednym z czterech polskich kardynałów elektorów. To drugi kardynał mianowany przez Franciszka po papieskim jałmużniku Konradzie Krajewskim, który otrzymał nominację w 2018 roku.

Nominacje kardynalskie papież ogłosił 9 lipca. 18 nowych kardynałów z 21 mianowanych ma mniej niż 80 lat, co oznacza, że mogą wziąć udział w następnym konklawe.

Podczas ośmiu dotychczasowych konsystorzy między lutym 2014 a sierpniem 2022 roku Franciszek mianował 121 kardynałów z 65 krajów; w tym z 21 państw po raz pierwszy. 95 kardynałów to z racji wieku elektorzy.

Po włączeniu nowych purpuratów Kolegium Kardynalskie będzie liczyło 242 członków; 137 z nich będzie miało prawo wyboru następnego papieża.

Zwyczajny konsystorz publiczny pod przewodnictwem papieża w celu kreacji nowych kardynałów rozpocznie się na placu Świętego Piotra w sobotę o godz. 10. Będzie to wydarzenie o charakterze liturgicznym. Oczekiwane są tysiące wiernych, wśród nich oficjalne delegacje i pielgrzymi z diecezji purpuratów.

Podczas uroczystości ze słowami podziękowań zwróci się do papieża w imieniu wszystkich prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów kardynał nominat Robert Prevost z USA.

Wśród mianowanych są także m.in. prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich abp Claudio Guggerotti z Włoch, nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary Victor Manuel Fernandez z Argentyny, abp Emil Paul Tscherrig ze Szwajcarii - nuncjusz apostolski we Włoszech i San Marino, nuncjusz w USA arcybiskup Christophe Pierre, łaciński patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa.

Do Kolegium Kardynalskiego dołączą także arcybiskup Madrytu Jose Cobo Cano, biskup Ajaccio na Korsyce Francois-Xavier Bustillo, biskup pomocniczy Lizbony Americo Manuel Alves Aguiar, metropolita Kapsztadu w RPA abp Stephen Brislin, arcybiskup Cordoby w Argentynie Angel Sixto Rossi, arcybiskup stolicy Kolumbii Bogoty Luis Jose Rueda Aparicio, biskup Hongkongu Stephen Chow Sau-yan, pierwszy nominat z Sudanu Południowego, metropolita Dżuby Stephen Ameyu Martin Mulla, abp Protase Rugambwa z Tanzanii, biskup Sebastian Francis z Malezji.

Wśród nowych kardynałów jest też trzech dostojników w wieku powyżej 80 lat, którzy nie wezmą udziału w konklawe. To emerytowany dyplomata, arcybiskup Agostino Marchetto, abp Diego Rafael Padron Sanchez z Wenezueli i zakonnik z Argentyny ojciec Luis Pascual Dri, spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires.

Nominacje te są kolejnym potwierdzeniem intencji Franciszka, który przesuwa strukturę przywództwa Kościoła z jego europejskiej "bazy" w stronę krajów Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej.

W czasie konsystorza papież wygłosi homilię, a po niej nastąpi centralne wydarzenie ceremonii.

Do Franciszka będą podchodzili po kolei wszyscy nowi kardynałowie. Każdemu nałoży czerwony biret, a na palec - pierścień. Papież wręczy także bullę z wyznaczonym w niej kościołem tytularnym w Rzymie. Każdy kardynał ma powierzony mu kościół w Wiecznym Mieście, co jest symbolicznym znakiem włączenia do prezbiterium diecezji rzymskiej.

Po konsystorzu, o godz. 11.30 rozpocznie się drugie, już nieformalne i wyjątkowo interesujące wydarzenie, czyli kurtuazyjne wizyty wiernych u nowych kardynałów. Przyjmują oni wtedy wszystkich, którzy chcą się z nimi spotkać, złożyć gratulacje, porozmawiać.

Miejscem tych wizyt są sale i komnaty w Watykanie, co stanowi nadzwyczajną okazję do tego, by wejść do tych niedostępnych zazwyczaj miejsc i przejść przez Spiżową Bramę.

Kardynał Grzegorz Ryś będzie przyjmował wizyty kurtuazyjne w Auli Błogosławieństw, znajdującej się nad wejściem do bazyliki Świętego Piotra.

W środę 4 października rano w Watykanie nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem i innymi członkami Kolegium Kardynalskiego mszę z okazji inauguracji synodu biskupów na temat synodalności w Kościele.

16 października odbędą się uroczystości w 45. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II.

Z Watykanu Sylwia Wysocka