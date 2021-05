Watykan: Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś - Kościołowi

"Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś - Kościołowi”- podkreślono w opublikowanych we wtorek w Watykanie "Wskazówkach duszpasterskich dotyczących obchodów Światowych Dni Młodzieży w Kościołach lokalnych".

Dokument w sprawie diecezjalnych obchodów ŚDM opracowała watykańska Dykasteria ds. świeckich, rodziny i życia.

We wskazówkach podkreślono, że ustanowienie Światowych Dni Młodzieży było "wielką proroczą intuicją świętego Jana Pawła II". Przypomniano jego słowa: "Wszyscy młodzi muszą czuć, że Kościół im towarzyszy; niech zatem cały Kościół, w jedności z Następcą Piotra, czuje się wciąż bardziej zaangażowany, na poziomie ogólnoświatowym, na rzecz młodzieży, jej trosk i zmartwień, jej otwartości i nadziei, aby odpowiedzieć na jej oczekiwania, ogłaszając pewność, którą jest Chrystus, Prawdę, którą jest Chrystus, miłość, którą jest Chrystus".

Jak się zauważa, Benedykt XVI "przejął pałeczkę po swoim poprzedniku" i także dla Franciszka Światowe Dni Młodzieży stanowią impuls misyjny o nadzwyczajnej mocy dla całego Kościoła.

Przypomina się, że z różnych powodów, także finansowych, młodzi ludzie nie mogą uczestniczyć w światowych zlotach organizowanych na różnych kontynentach co kilka lat.

Jako cel wskazówek podano zachęcenie Kościołów lokalnych do coraz większego doceniania lokalnych obchodów ŚDM.

Dykasteria położyła nacisk na to, że "Kościół traktuje misję zajmowania się młodzieżą za epokowy priorytet duszpasterski, w który trzeba włożyć czas, energię i zasoby".

"Należy zadbać o to, aby młode pokolenia odczuwały, że są w centrum uwagi i troski duszpasterskiej Kościoła. Bowiem młodzi chcą być angażowani i doceniani, aby czuć się współautorami życia i misji Kościoła" - wskazał Watykan.

Przypomniał, że papież Franciszek ogłosił, że począwszy od tego roku obchody Dni Młodzieży na poziomie lokalnym , dotąd przypadające w Niedzielę Palmową, będą organizowane w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na jesieni.

Dzień Młodzieży ma być świętem wiary, doświadczeniem Kościoła i misyjnym, "okazją do rozeznawania powołania" i "wezwaniem do świętości" - zaznaczono we wskazówkach.

Ponadto mowa jest o tym, że ŚDM powinien być okazją do spotkania nie tylko dla młodych katolików, ale też momentem spotkania i rozmów wszystkich młodych ludzi, w duchu braterstwa.

Z Watykanu Sylwia Wysocka