Watykan: Media: sekretarz stanu kard. Pietro Parolin spotkał się z szefem MSZ Rosji

W Nowym Jorku doszło do spotkania sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - podał portal Vatican News. Rozmawiali w czwartek na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

To było pierwsze spotkanie kardynała Parolina i Ławrowa od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Watykański portal informując o tej rozmowie przywołał słowa papieża Franciszka, który podczas konferencji prasowej 15 września w drodze powrotnej z Kazachstanu do Rzymu stwierdził, że zawsze trzeba prowadzić dialog, bo "jest możliwość, że dzięki niemu zmieni się tok rzeczy". Tak papież odpowiedział na pytanie PAP o granice dialogu z Rosją.

Portal Vatican News zaznaczył, że papież powtórzył wówczas, jaki jest zazwyczaj kierunek dyplomacji Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza zaś w miesiącach wojny na Ukrainie.

"To kierunek, jakim podążają wszyscy współpracownicy Franciszka poczynając od sekretarza stanu, który na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem"- podkreślił watykański portal.

Papież, który opowiada się także za dialogiem z "agresorem", jak ujął to podczas konferencji prasowej w samolocie, deklarował wcześniej chęć udania się na rozmowy zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka