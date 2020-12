Watykan: Modlitwa Anioł Pański znów z papieskiej biblioteki

Z powodu częściowego lockdownu we Włoszech Watykan wprowadza zmiany w programie działalności papieża Franciszka. Najbliższe modlitwy Anioł Pański 26 i 27 grudnia oraz 1, 3 i 6 stycznia Franciszek odmówi z papieskiej biblioteki. To powrót do sytuacji z wiosny.

Watykańskie biuro prasowe w komunikacie przekazanym dziennikarzom ogłosiło, że w związku z nowymi restrykcjami wprowadzonymi w ramach walki z pandemią papież Franciszek wygłosi 25 grudnia świąteczne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi z Auli Błogosławieństw w Pałacu Apostolskim. Papież nie pojawi się zatem tradycyjnie na balkonie bazyliki, bo tego dnia we Włoszech obowiązywać będą obostrzenia tzw. czerwonej strefy z ograniczeniem możliwości wychodzenia z domu.

Następnie Watykan poinformował, że w drugi dzień świąt i w niedzielę 27 grudnia, a także 1, 3 i 6 stycznia papież odmówi modlitwę Anioł Pański z biblioteki w Pałacu Apostolskim. Transmisję prowadzić będą watykańskie media.

Restrykcje czerwonej strefy obowiązywać będą we Włoszech od 24 do 27 grudnia, od 31 grudnia do 3 stycznia oraz 5-6 stycznia.