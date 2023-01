Watykan: Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i czerwona strefa podczas pogrzebu Benedykta XVI

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa towarzyszyć będą czwartkowym uroczystościom pogrzebowym Benedykta XVI. Cały rejon placu Świętego Piotra został ogłoszony od północy ze środy na czwartek czerwoną strefą bezpieczeństwa. Czuwać będzie tysiąc policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb porządkowych.

Władze Rzymu uruchomiły potężną procedurę zapewnienia bezpieczeństwa, stosowaną podczas najważniejszych masowych wydarzeń. Na mszy oczekuje się przybycia około stu tysięcy osób - takie prognozy przedstawił zarząd Wiecznego Miasta.

Duży obszar wokół Watykanu, włącznie z prowadzącą do niego via della Conciliazione jest skrupulatnie patrolowany, a wstęp do czerwonej strefy możliwy jest tylko po uprzedniej kontroli przy specjalnych bramkach. Tylko przez nie wierni będą wchodzić od wczesnego rana na plac.

Czerwona strefa najwyższego poziomu kontroli będzie obowiązywać do godziny 14, czyli jeszcze przez około 3 godzin po zakończeniu mszy pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Około tysiąca funkcjonariuszy sił porządkowych dostanie także wsparcie ze strony 124 strażaków, którzy mają pełnić służbę od godziny 5 rano. Zaangażowanych zostanie też 500 ochotników Obrony Cywilnej.

W rejonie placu będą także punkty medyczne i karetki pogotowia.

Z Watykanu Sylwia Wysocka