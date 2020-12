Watykan: nie wiemy, o której godzinie urodził się Jezus

"Nie wiemy, o której godzinie urodził się Jezus w Betlejem" - ogłosiła w piątek Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji w komunikacie, który uznaje się za pośrednie nawiązanie do polemik we Włoszech na temat przyspieszenia pasterki z powodu godziny policyjnej.

Także watykańska pasterka pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpocznie się w bazylice Świętego Piotra w Wigilię o 19.30, a więc dwie godziny wcześniej niż zwykle.

Podobne decyzje mają zapaść lub już zapadły w wielu włoskich diecezjach, co ma związek z obowiązywaniem godziny policyjnej od 22.00 do 5.00 z powodu pandemii koronawirusa. Są przeciwnicy przyspieszania tej mszy, którzy uważają to za odstępstwo od tradycji.

Watykańska Rada przypomniała, że jedyna wskazówka dotycząca pory narodzin Jezusa znajduje się w Ewangelii świętego Łukasza, który napisał, że "w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą".

"Ewangelia mówi, że był wieczór i było ciemno" - dodano w nocie.

Wyjaśniono w niej, że Kościół chcąc odtworzyć tę porę zdecydował, że msza ta odprawiana jest w nocy.

"Ta tradycja jest zakorzeniona w sercu ludu, który od pierwszych wieków chciał też przedstawiać scenę ze żłóbka w swoich kościołach" - dodała Rada kierowana przez arcybiskupa Rino Fisichellę.

Zaznaczając, że Boże Narodzenie przeżywane jest w rodzinach, Rada podkreśliła, że te Święta "wielu rodzinom miną w smutku z powodu utraty bliskich, których w dramatyczny sposób zabrała pandemia, często także gwałtowny i nieludzki, bez możliwości bycia przy nich, by się z nimi pożegnać".

Wiele rodzin także, zaznaczono, będzie kierować myśli ku bliskim przebywającym samotnie w szpitalach. Inne rodziny spędzą Święta rozdzielone, ponieważ nie będą mogły się spotkać - przypomniał Watykan, nawiązując do restrykcji wprowadzonych przez władze w ramach walki z pandemią.

Wskazał: "Wszystkie te ograniczenia nie mogą uniemożliwić przeżycia narodzin Syna Bożego jako momentu nadziei, by móc spojrzeć w przyszłość z potrzebnym spokojem".

"Podczas tych Świąt nie miałoby sensu odwracanie wzroku w drugą stronę tak, jakby nie było tego dramatycznego momentu, jaki przeżywa cały świat" - zauważył Watykan.

"Wiara każe patrzeć na rzeczywistość i nadać znaczenie temu, co dzieje się w historii osobistej i w ludzkości" - dodał.

Z Rzymu Sylwia Wysocka