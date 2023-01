Watykan: Niska temperatura nie odstrasza wiernych na placu Świętego Piotra

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie od rana w czwartek spowita jest we mgle, co tworzy symboliczny obraz. I choć temperatura nie jest wysoka, to na zmarzniętych twarzach wiernych, oczekujących na głównym placu na mszę pogrzebową emerytowanego papieża Benedykta XVI, widać zarówno skupienie jak i entuzjazm.

Wśród zgromadzonych jest wielu Polaków.

"Nie jesteśmy stąd, jesteśmy Polakami z Polski" - mówi półżartem kobieta w towarzystwie kilku polskich księży. "Przyjechaliśmy specjalnie do Watykanu, aby oddać hołd Benedyktowi XVI" - dodaje.

Niedaleko od ołtarza powiewa samotna niemiecka flaga, co kontrastuje nieco z tym, co działo się tu podczas pogrzebu św. Jana Pawła II. Widoczny jest również transparent z napisem: "Danke, Benedikt".

Z Watykanu Marcin Furdyna