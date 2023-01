Watykan: O 9.30 rozpoczyna się msza pogrzebowa Benedykta XVI

O godz. 9.30 w czwartek na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa Benedykta XVI. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego emerytowanego poprzednika. Oczekuje się, że w mszy weźmie udział około 100 tysięcy osób. Przybędą przywódcy z ponad 30 krajów. Ceremonii towarzyszyć będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

Benedykt XVI, który stał na czele Kościoła od 2005 do 2013 roku, zmarł 31 grudnia w wieku 95 lat w swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszkał od czasu swej rezygnacji.

Przez trzy dni jego ciało było wystawione w bazylice Świętego Piotra, gdzie hołd oddało mu prawie 200 tysięcy osób.

Wieczorem w środę ciało zostało złożone w cyprysowej trumnie. Znalazły się w niej także watykańskie monety i medale wybite w czasie, gdy stał na czele Kościoła, a także jego paliusze i specjalny tekst opisujący jego pontyfikat.

W czwartek przed godziną 9 rano trumna zostanie wyniesiona na plac Świętego Piotra, gdzie na początek mszy będą już czekać tysiące ludzi. Wtedy rozpocznie się odmawianie różańca.

W mszy uczestniczyć będą dwie oficjalne delegacje - z Włoch, a także z Niemiec, czyli ojczyzny Benedykta XVI. W obu będą szefowie państw i rządów: prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni oraz prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz.

Obecność innych przywódców będzie mieć charakter prywatny. Będą wśród nich prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Mszę pod przewodnictwem Franciszka przy ołtarzu odprawiać będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re ze względu na problemy papieża z poruszaniem się.

Jak wyjaśnił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, liturgia będzie zbliżona do tej przygotowanej na pogrzeb papieża. Zaznaczył zarazem, że zostanie ona zmodyfikowana tak, aby była dostosowana do okoliczności. A są one nadzwyczajne, tak jak wyjątkowa była sytuacja od 13 marca 2013 roku, czyli od wyboru Franciszka i obecności jego emerytowanego poprzednika. W liturgii nie będzie zatem bezpośrednich odniesień i modlitw nawiązujących do śmierci papieża.

Po zakończeniu mszy Franciszek odprawi końcowe obrzędy pogrzebowe: pokropi trumnę wodą święconą, okadzi ją kadzidłem i odmówi nad nią ostatnią modlitwę. Następnie trumna zostanie przeniesiona w procesji do bazyliki watykańskiej.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z życzeniem Benedykta XVI uroczystości będą skromne.

Po mszy, transmitowanej do wielu krajów świata, odbędzie się ceremonia złożenia trumny w grobie w Grotach Watykańskich. Wcześniej pochowany był tam św. Jan XXIII, a w latach 2005-2011, czyli do beatyfikacji św. Jan Paweł II.

Cyprysowa trumna zostanie opieczętowana i zamknięta w dwóch kolejnych: cynkowej i drewnianej.

Prywatna uroczystość złożenia trumny do grobu nie będzie transmitowana.

Z Watykanu Sylwia Wysocka