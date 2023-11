Watykan: Ogłoszono program podróży papieża na konferencję klimatyczną ONZ w Dubaju

Franciszek jako pierwszy papież w historii weźmie udział w konferencji klimatycznej ONZ COP28, która odbędzie się w Dubaju. Zwraca się uwagę na znaczenie tego wyjątkowego gestu prawie 87-letniego papieża. Watykan ogłosił w czwartek program jego podróży w dniach 1-3 grudnia.

Papież wraca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich po czterech latach. W lutym 2019 roku był w Abu Zabi jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego odwiedzający Półwysep Arabski.

Konferencja COP28 odbędzie się w dniach 30 listopada-12 grudnia 2023 roku na terenie nowoczesnego Expo City w Dubaju. Udział w niej weźmie wielu światowych przywódców, ekspertów i naukowców.

Obecni będą między innymi brytyjski król Karol III i premier Rishi Sunak. Nie wiadomo jeszcze, czy przybędzie prezydent USA Joe Biden.

W komentarzach podkreśla się, że to wielkie spotkanie szefów państw i rządów będzie okazją do rozmów także na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie i to prowadzonych właśnie na jego obszarze, a także na temat konfliktu na Ukrainie.

Papież Franciszek wygłosi przemówienie na forum konferencji rano w sobotę 2 grudnia. Swoje stanowisko dotyczące pilnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi przedstawił w adhortacji apostolskiej "Laudate Deum" o kryzysie klimatycznym, ogłoszonej 4 października. To kontynuacja jego ekologiczno-społecznej encykliki "Laudate si'" z 2015 roku.

Resztę soboty papież poświęci na spotkania ze światowymi przywódcami.

W niedzielę weźmie udział w inauguracji Pawilonu Wiary na terenie Expo City. Jego cele, jak wyjaśniono, są ściśle związane z konferencją COP28. Jednym z nich jest zainspirowanie przywódców religijnych do działań na rzecz klimatu oraz promocja ich globalnej koalicji w obronie "wspólnego domu", jak Franciszek nazywa środowisko naturalne.

Wieczorem papież wróci do Rzymu.

Podróż odbędzie się na dwa tygodnie przed jego 87. urodzinami.

Z Watykanu Sylwia Wysocka