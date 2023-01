Watykan: Osoby idące do bazyliki św. Piotra muszą zostawić butelki z wodą

Osoby wchodzące na plac Świętego Piotra w drodze do bazyliki, gdzie chcą oddać hołd Benedyktowi XVI, muszą zostawiać wszelkie butelki z wodą - plastikowe, szklane i metalowe, także te dla dzieci. Agencja Ansa odnotowała, że po kilku godzinach otwarcia bazyliki dla wiernych, zabrano dwa furgony wypełnione butelkami.

Od rana w poniedziałek w kolejce do bazyliki watykańskiej stoją tysiące ludzi, by oddać hołd zmarłemu papieżowi, którego ciało wystawiono w jej centralnym punkcie niedaleko ołtarza.

Już przy wejściu na plac w drodze do kolejki funkcjonariusze sił porządkowych proszą o zostawienie butelek z wodą.

Prośby są stanowcze i nie robi się wyjątku także dla osób z małymi dziećmi, by móc dla nich zostawić wodę - odnotowała Ansa.

Ciało Benedykta XVI będzie wystawione w poniedziałek do 19.00, a we wtorek i środę od 7.00 do 19.00.

Z Watykanu Sylwia Wysocka