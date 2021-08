Watykan: Papieska Akademia Życia: eutanazja zatruwa kulturę

Eutanazja "zatruwa kulturę" - powiedział przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia. W wywiadzie dla portalu Vatican News w poniedziałek podkreślił, że słabość i kruchość wymagają braterstwa.

Rozmowa z watykańskim hierarchą ukazała się w dniu, gdy we Włoszech poinformowano o zebraniu wymaganej liczby pół miliona podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie legalizacji eutanazji.

Odnosząc się do trwającej między innymi w tym kraju dyskusji na temat eutanazji, abp Paglia oświadczył: "Moje zaniepokojenie jest naprawdę głębokie, bo powoli przenika do wrażliwości większości witalistyczna koncepcja życia, koncepcja młodości i zdrowia, zgodnie z którą wszystko, co nie odpowiada idei dobrobytu i pewnej koncepcji życia, należy wykluczyć".

"Jest pokusa nowej formy eugeniki: kto nie jest zdrowy, nie powinien się urodzić, a razem z nią jest nowa koncepcja zdrowotna, według której kto się urodził i nie jest zdrowy, musi umrzeć. To jest eutanazja. To jest niebezpieczna insynuacja, która zatruwa kulturę" - powiedział przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.

"Kościół musi przypominać wszystkim, że kruchość, słabość są częścią ludzkiej natury i całego stworzenia. To pilnie wymaga nowej relacji braterstwa między wszystkimi. Słabość wymaga braterstwa, bo to dzięki niemu ludzie troszczą się o siebie nawzajem" - wskazał arcybiskup Paglia.

"To w braterstwie można się podtrzymywać" i "nakreślić bardziej ludzką przyszłość dla wszystkich" - dodał przywołując słowa papieża Franciszka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka