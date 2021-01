Watykan: Papieska Akademia Życia: zbyt wiele antagonizmu i rywalizacji w dystrybucji szczepionek

Papieska Akademia Życia ostrzegła w piątek, że jest "zbyt wiele antagonizmu i rywalizacji oraz ryzyko wielkiej niesprawiedliwości" w dystrybucji szczepionek przeciwko koronawirusowi. Zaapelowała o przezwyciężenie logiki "nacjonalizmu szczepionkowego".

W przekazanym przez Watykan oświadczeniu podkreślono: "W obliczu bardzo poważnych problemów związanych z produkcją i dystrybucją szczepionek przeciwko Covid-19 Papieska Akademia Życia powtarza z mocą potrzebę wypracowania odpowiednich systemów przejrzystości i współpracy".

Przypomniane zostały słowa papieża Franciszka, który w Boże Narodzenie apelował do rządzących państwami oraz do firm i instytucji międzynarodowych o krzewienie "współpracy, a nie konkurencji" oraz o zapewnienie wszystkim dostępu do szczepionek, a zwłaszcza najsłabszym i najbardziej potrzebującym na całym świecie.

"Te słowa - jak głosi komunikat Watykanu - wymagają odpowiedzialnego wysłuchania przez wszystkich: wspólnotę chrześcijańską, wierzących, wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli".

Ponadto Papieska Akademia Życia zwróciła uwagę, że 29 grudnia wraz z watykańską dykasterią do spraw integralnego rozwoju człowieka wydały dokument na temat znaczenia szczepionek oraz sposobu zapewnienia tego, by były one "dobrem wspólnym wszystkich" poprzez przezwyciężenie "logiki nacjonalizmu szczepionkowego" i wyścigu różnych państw po te preparaty.

"Należy krzewić i wspierać międzynarodowe porozumienia w sprawie zarządzania patentami w taki sposób, by sprzyjać dostępowi wszystkich do produktu" i "zachować także cenę urzędową w przyszłości" - dodała Akademia kierowana przez arcybiskupa Vincenzo Paglię.

Jak zaznaczono, "produkcja przemysłowa szczepionki powinna stać się owocem operacji współpracy między państwami, firmami farmaceutycznymi i innymi organizacjami w taki sposób, by była jednocześnie realizowana w różnych częściach świata".

"To nadzwyczajna okazja na nową, bardziej solidarną przyszłość. Było to możliwe - przynajmniej częściowo - w kwestii badań. W tym samym duchu należy uruchomić pozytywną synergię wzmacniając urządzenia produkcyjne i dystrybucję na różnych obszarach, na których szczepionki będą podawane, zgodnie z zasadą pomocniczości" - głosi deklaracja watykańskiej instytucji.

Według niej należy uniknąć sytuacji, w której niektóre państwa otrzymają szczepionkę z dużym opóźnieniem z powodu redukcji jej dostępności w wyniku wcześniejszego zakupu znacznych jej ilości przez bogatsze państwa.

W oświadczeniu powtórzono apel o osiągnięcie celu powszechnej dostępności szczepionki.

Akademia podkreśliła, że to wezwanie skierowane do rządów państw i do organizacji Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia, by działały w tym kierunku, "jest coraz silniejsze i pilniejsze".

Z Watykanu Sylwia Wysocka