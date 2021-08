Watykan: Papież apeluje do Koreańczyków o budowę pokoju między ich dwoma państwami

Papież Franciszek zaapelował do Koreańczyków, by budowali pokój między swoimi dwoma państwami. Apel zawarł w przesłaniu na mszę w sobotę w Watykanie z okazji 200-lecia urodzin pierwszego koreańskiego kapłana męczennika świętego Andrzeja Kim Tae-gona.

Mszę w bazylice świętego Piotra odprawił arcybiskup z Korei Południowej Lazarus You Heung-sik, mianowany niedawno przez papieża prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa.

W liście do uczestników mszy Franciszek napisał, że pierwszy koreański kapłan i święty, zamordowany w 1846 roku, był "wzorcowym świadkiem heroicznej wiary" i apostołem ewangelizacji w "czasach naznaczonych przez prześladowania i cierpienia" narodu.

Papież wezwał tych, którzy angażują się w pojednanie na Półwyspie Koreańskim, by kontynuowali to dzieło z "odnowionym zaangażowaniem dobrych budowniczych pokoju zachęcając wszystkich do dialogu - w duchu szacunku i konstruktywnego - na rzecz bardziej świetlanej przyszłości".

Nawiązał także do obecnej sytuacji pandemii dziękując koreańskiej wspólnocie kościelnej za wspieranie kampanii szczepień przeciwko Covid-19 w krajach ubogich.

Od dłuższego czasu mówi się o możliwości podróży Franciszka do Korei Północnej. Już ponad rok temu papież wyraził chęć złożenia takiej bezprecedensowej wizyty, o czym informował właśnie arcybiskup Lazarus You Heung-sik. W kwietniu 2020 roku wyjaśniał, że Franciszek zamierza odwiedzić Koreę Północną, gdy zakończone zostaną odpowiednie przygotowania. Południowokoreański dostojnik deklaruje zaś obecnie, że gotów jest uczestniczyć w organizacji takiej podróży, jeśli zostanie o to poproszony.

W październiku 2018 roku prezydent Korei Południowej Mun Dze In przekazał papieżowi podczas audiencji w Watykanie ustne zaproszenie od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Z Watykanu Sylwia Wysocka