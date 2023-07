Watykan: Papież apeluje o działania w obronie klimatu i o pomoc dla migrantów na pustyni w Afryce

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o podjęcie konkretnych działań na rzecz obrony klimatu i przypomniał o fali ekstremalnych zjawisk pogodowych, dotykających w tych dniach różne części świata. Wezwał władze UE i krajów afrykańskich o przyjście z pomocą tysiącom migrantów, porzuconym w północnej Afryce.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Tu i w wielu krajach mają miejsce ekstremalne zjawiska pogodowe. Z jednej strony niektóre regiony dotknięte są przez anomalię fal upału i niszczycielskie pożary. Z drugiej strony w niemałej liczbie miejsc trwają gwałtowne nawałnice i powodzie, jak te, które w minionych dniach nękały Koreę Południową".

Franciszek podkreślił swą bliskość z tymi, którzy cierpią oraz z ratownikami, niosącymi pomoc ofiarom i osobom pozbawionym dachu nad głową.

"Ponawiam mój apel do rządzących krajami, aby podjęto bardziej konkretne działania, by ograniczyć trujące emisje. To pilne wyzwanie, nie można odłożyć tego na potem. To dotyczy wszystkich. Ochrońmy nasz wspólny dom"- wezwał papież.

W dalszej części przemówienia zwrócił uwagę na dramat migrantów w północnej Afryce. Tak odniósł się do tego, że umierają oni tam z pragnienia i wycieńczenia na pustyni na granicy między Tunezją i Libią. Franciszek mówił, że tysiące ludzi, doświadczających "niewypowiedzianych cierpień" zostało porzuconych na terenach pustynnych i znajduje się "w pułapce".

"Kieruję mój apel, szczególnie do szefów państw i rządów krajów europejskich oraz afrykańskich o to, aby udzielono pilnej pomocy tym braciom i siostrom" - dodał.

Wezwał: "Niech Morze Śródziemne nie będzie więcej miejscem śmierci i braku człowieczeństwa. Niech Bóg oświeci umysły i serca wszystkich rozbudzając uczucia braterstwa, solidarności i gościnności". Słowa te wystosował w dniu, gdy w Rzymie trwa międzynarodowa konferencja na temat migracji i rozwoju krajów, z których pochodzą migranci.

Papież zachęcił do dalszej modlitwy za Ukrainę, która - jak przypomniał - doświadcza "wielu zniszczeń, jak tej nocy w Odessie".

W oknie Pałacu razem z papieżem stał młody człowiek i jego babcia. Ich obecność u jego boku symbolizowała niedzielne obchody ustanowionego przez niego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych oraz przygotowania do sierpniowych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Bliskość obu tych wydarzeń - wyjaśnił - jest zachętą do "krzewienia przymierza między pokoleniami, którego bardzo potrzeba, ponieważ przyszłość buduje się razem, w dzieleniu się doświadczeniami i wzajemnej trosce młodych i seniorów".

Franciszek poprosił obecnych o "mocny aplauz" dla wszystkich babć i dziadków.

Pozdrowił uczestników pielgrzymek z wielu krajów, w tym z Polski, między innymi wiernych z diecezji legnickiej.

Z Watykanu Sylwia Wysocka