Watykan: Papież apeluje o umożliwienie uchodźcom powrotu do Syrii i Iraku

Papież Franciszek zaapelował w czwartek do wspólnoty międzynarodowej, by umożliwiła bezpieczny powrót uchodźców z Syrii i Iraku do swoich krajów. Apel wystosował trzy dni po tym, jak Watykan zapowiedział podróż papieża do Iraku w marcu przyszłego roku.

Zwracając się w przesłaniu wideo do uczestników zorganizowanej online przez Watykan konferencji na temat kryzysu humanitarnego w obu tych państwach Franciszek powiedział: "Kieruję moje myśli ku uchodźcom, którzy chcą wrócić do swojego kraju. Apeluję do wspólnoty międzynarodowej, by podjęła każdy wysiłek, by pomagać w takim powrocie gwarantując warunki bezpieczeństwa oraz ekonomiczne, niezbędne do tego, by mogło to nastąpić".

"Każdy gest, każdy wysiłek w tym kierunku jest cenny" - dodał papież.

Wyraził przekonanie, że trzeba działać na rzecz tego, aby chrześcijanie pozostali na tych terenach na Bliskim Wschodzie i by ich obecność była tym, czym zawsze: "znakiem pokoju, postępu, rozwoju i pojednania między osobami i narodami".

"Każdy wysiłek, mały czy duży, podjęty na rzecz procesu pokojowego jest jak położenie cegły na budowie sprawiedliwego społeczeństwa, które otwiera się na gościnność i gdzie wszyscy mogą znaleźć dla siebie miejsce, by mieszkać w pokoju" - mówił Franciszek.

Zapewnił o swej bliskości z osobami, które były zmuszone do ucieczki ze swych domów "przed grozą wojny, w poszukiwaniu lepszych warunków życia". "Pamiętam o chrześcijanach, zmuszonych do porzucenia miejsc, gdzie się urodzili i dorastali, gdzie rozwinęła się i wzbogaciła ich wiara" - dodał papież.

Tereny te, między innymi na Równinie Niniwa Franciszek odwiedzi podczas podróży do Iraku, zapowiedzianej na 5-8 marca 2021 roku.